Angelique Houtveen gaat vanaf maandag een programma tussen 12:00 en 13:00 uur maken op Sublime. Ze is dan te horen met ‘Power To The People’. Ook Wouter van der Goes, Frank van ’t Hof en Sven van Veen zijn vanaf volgende week te horen op de soul- en jazz-zender, al gaat het in hun geval om één radioprogramma per week. De slogan van Sublime verandert van ‘Let’s Get It On’ naar ‘Your Soulmate’.

Het nieuwe programma ‘Sublime’s Classics’ wordt op dinsdag, woensdag en donderdag door wisselende dj’s gepresenteerd wordt. Frank van ’t Hof (dinsdag), Sven van Veen (woensdag) en Wouter van der Goes (donderdag) presenteren het programma.

Frank en Wouter blijven hun middagshow ‘Wout & Frank’ op Radio Veronica presenteren, en Sven van Veen blijft te horen in ‘Somertijd’, op 100% NL. Doordat alle drie de zenders eigendom zijn van Mediahuis, kunnen de radio-dj’s makkelijk uitgewisseld worden.

‘Geluisterd naar luisteraar’

“We hebben de afgelopen tijd goed geluisterd naar wat onze luisteraar wil”, zegt Robbert-Jan van de Velde, programmadirecteur van Sublime. “Dat resulteert nu in nieuwe programma’s, de terugkeer van het ‘Nieuws van de Vooruitgang’ en een opfrissing van het merk. Ik ben heel blij dat Angelique terugkeert in de dagelijkse programmering en met het nieuwe classics-programma dat verschillende dj’s presenteren.”

Hoewel de programmering dus wordt uitgebreid heeft Sublime nog altijd een veel dunnere programmering dan eerder. De zender verloor vorig jaar de landelijke dekking op FM verloor en heeft sindsdien geen FM-frequenties meer. Eind vorig jaar werden bijna alle programma’s geschrapt.

Programmering per maandag 18 november:

Maandag t/m vrijdag:

06:00 – 10:00 uur: ‘De Sublime Ochtendshow’ met Jaap Brienen

12:00 – 13:00 uur: ‘Power to the People’ met Angelique Houtveen

Dinsdag:

19:00 – 21:00 uur: ‘Sublime’s Classics’ met Frank van ’t Hof

Woensdag:

19:00 – 21:00 uur: ‘Sublime’s Classics’ met Sven van Veen

Donderdag:

19:00 – 21:00 uur: ‘Sublime’s Classics’ met Wouter van der Goes

Vrijdag:

19:00 – 21:00 uur: ‘Candy’s World’ met Candy Dulfer

Foto: Sublime