Het Tourcafé van NPO Radio 1, te horen tijdens de Tour de France, keert na jaren terug in Beeld & Geluid in Hilversum. Het radioprogramma ‘NOS Radio Tour de France’ maakt van zaterdag 19 tot en met zondag 27 juli live radio vanuit het mediamuseum. Ook kunnen wielerfans op een groot scherm de Tour volgen.

Beeld & Geluid is jaarlijks het onderkomen van de populaire Top 2000 van NPO Radio 2 en dit jaar keert Radio 1 terug naar het mediamuseum. Bezoekers zijn dagelijks vanaf 13:00 uur welkom. In het weekend is het Tourcafé nog iets eerder open, omdat dan ook ‘De Taalstaat’ (op zaterdag) en ‘De Perstribune’ (op zondag) live vanuit het café uitzenden.

Radio 1 maakt binnenkort het volledige programma voor het Tourcafé bekend. Van tevoren aanmelden hoeft niet, maar wie dat wel doet krijgt een Tourcafé-sleutelhanger en maakt kans op ‘een VIP-behandeling’, aldus Radio 1 op haar website.

Foto: RadioFreak