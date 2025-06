Het programma ‘Spraakmakers’ op NPO Radio 1 wordt morgen eenmalig geschrapt, om plaats te maken voor de ‘NOS NAVO-top Den Haag’. De twee uur, van 9:30 tot 11:30 uur, op Radio 1 staan volledig in het teken van de NAVO-top. Het programma wordt gepresenteerd door Roos Abelman en Sander van Hoorn.

Buiten de zwaar beveiligde zone in Den Haag verkent radioverslaggever Onno Beukers de stad: hoe beleven Hagenezen de komst van wereldleiders? En op het Malieveld is verslaggever Vincent van Rijn, waar ook tegengeluiden te horen zijn. In de radiostudio schuift Frans Osinga aan, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Daarnaast komen diverse andere deskundigen aan het woord om actuele ontwikkelingen te duiden.

Ook in de nieuwsbulletins van de NOS op Radio 1 is er morgen, net als vandaag, veel aandacht voor de internationale veiligheidstop. Vandaag verzorgde Sander van Hoorn de NAVO-updates, waarbij er onder meer geschakeld werd met verslaggevers in Den Haag en bij Schiphol, waar alle regeringstoestellen landden.

Foto: RadioFreak.nl