Er komt steeds meer naar buiten over de nieuwe programmering van NPO Radio 1. Het programma ‘5 Dagen’ zal niet terugkeren in de programmering, dit schrijft het AD. Omroep Powned is hier niet blij mee.

Het programma ‘5 Dagen’ is sinds 2023 te horen op Radio 1. Het programma komt vanaf locatie en zoekt persoonlijke verhalen. Het programma wordt gemaakt vanuit een mobiele studio. Momenteel presenteert Jo van Egmond het programma van maandag tot en met donderdag en op vrijdag is Ajouad El Miloudi te horen.

PowNed-directeur Dominique Weesie: “Er is veel van hetzelfde in de nieuwe programmering, niets vernieuwends. Wij worden nu vijf dagen per week gekort. Kijk, als je je als omroep wil profileren, dan kan dat alleen maar op Radio 1. Voor 5 Dagen krijgen we niks terug. Wij houden Het Misdaadbureau op vrijdagavond en Goed ingelichte kring op zaterdagmiddag, maar dat zijn twee uurtjes. Dat is te weinig.”

Verdere wijzigingen

Eerder werd al duidelijk dat Kunststof na 24 jaar ging stoppen omdat het plaats moest maken voor een programma met kunst, cultuur, media en sport tussen 19:00 en 21:00 uur. Hier komt waarschijnlijk de ‘Nieuws BV’ te zitten. Verder weet het AD te melden dat het programma ‘Bureau Buitenland’, dagelijks van 13:30 tot 14:00 uur, op zijn plek blijft zitten. Wat er met ‘Geld of je Leven’ (15:30 – 16:00 uur) gaat gebeuren, is nog onduidelijk. “Er zijn nog gesprekken”, stelt een woordvoerder van de EO. Villa VdB van Omroep Max krijgt mogelijk een extra half uur. Voor Nieuws & Co komt een vergelijkbaar programma tussen 16:00 en 18:00 uur, in samenwerking met de NOS. Over Langs de Lijn En Omstreken is nog niets bekend gemaakt en ‘Met het Oog op Morgen’ blijft als afsluiter van de avond te horen.

Foto: Hans Tak | PowNed