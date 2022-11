Met een nieuw programma voor Rámon Verkoeijen en een nieuw programma voor Mark van der Molen is de weekendprogrammering van NPO 3FM weer compleet. Mark is voortaan een nieuw duo met Mai Verbij zij presenteren vanaf zaterdag 7 januari de nieuwe middagshow Mark & Mai. Rámon Verkoeijen is op de weekenddagen van 10:00 tot 13:00 uur te horen met zijn eerste eigen show Rámon.

Rámon Verkoeijen: “Het is voor mij heel bijzonder om na 18 jaar duo-presentatie met Timur Perlin en Mark van der Molen straks helemaal op eigen benen te staan. In al die jaren heb ik ontzettend veel mooie dingen meegemaakt en daar ben ik zowel Mark als Timur heel dankbaar voor. Dat ik nu mijn weekendshow Rámon ga presenteren is een groot avontuur waar ik meer dan klaar voor ben. Het programma volgt het ritme van je weekend: op zaterdag meezingend in de auto naar de sportvelden of richting vrienden, op zondag iets rustiger voor als je brak in bed ligt of op weg bent naar je oma. Ik heb er in ieder geval ontzettend veel zin in!”

Duo

Het is niet voor het eerst dat Mark van der Molen en Mai Verbij op 3FM presenteren: afgelopen zomer waren zij al te horen als invallers bij de ochtendshow. In het nieuwe jaar komen ze op zaterdag en zondag met de nieuwe middagshow Mark & Mai.

“Ik moet nog een beetje wennen aan het idee dat ik straks geen programma meer maak met m’n maatje Rámon. Na zo’n lange tijd maak je elkaars gedachtes af en kan je samen blind een uitzending maken. Maar toen ik voorstelde een tandemfiets te kopen en allebei dezelfde zeiljas te dragen, kwamen we tot de conclusie dat een nieuw hoofdstuk zonder elkaar óók heel veel frisse energie kan geven”, zegt Mark van der Molen. “Met Mai heb ik in de zomer een geweldige tijd gehad tijdens het invallen bij de ochtendshow en Rámon liet horen één van de beste dj’s van Nederland te zijn. Het nieuwe weekend van 3FM is win-win voor iedereen, maar bovenal voor de luisteraar. Ik kan niet wachten!”

Mai Verbij zegt daarover: “Ik heb echt ongelofelijk veel zin om vanaf januari samen met Mark aan een nieuw avontuur op 3FM te beginnen. We krijgen de kans om in het weekend te laten horen waar we goed in zijn: ongegeneerd jezelf zijn en geen blad voor de mond nemen. Ik hoop dat we daarmee nog dichter bij de luisteraars kunnen komen. Gelukkig kom ik bij 3FM in een warm bad terecht en kan ik niet wachten om te beginnen. Is het al januari?!”

Foto: Marie Wanders/NPO 3FM