Op NPO Radio 1 is vanaf januari wekelijks een misdaadprogramma te horen. Maaike Timmerman, bekend van het tv-programma ‘Goedemorgen Nederland’, zal elke vrijdag tussen 19:00 en 20:00 uur ‘Het Misdaadbureau’ presenteren. Het programma komt op de plek van kookprogramma ‘Mangiare’, dat na dit jaar moet stoppen.

WNL zegt dat het programma specifiek aandacht heeft voor regionale misdaadzaken “Een illegale sigarettenfabriek op een industrieterrein in Brabant, vage smokkel in kleine zeehavens in Noord-Nederland of ondermijning op het platteland. Het lijken lokale incidenten, maar na onderzoek blijkt het vaak breder voor te komen in Nederland”, aldus de omroep. “Naast deze zaken kunnen luisteraars ook zelf ideeën voor onderzoek opperen via de WNL Misdaadlijn, waaruit de redactie een selectie maakt.”

Het nieuwe radioprogramma bouwt voort op de podcast ‘Het Onderzoeksbureau’ die WNL maakt voor Radio 1. Dat is opvallend, want volgens de podcastcijfers die de NLO publiceert, heeft deze podcast slechts enkele duizenden luisteraars per aflevering. “We zijn blij dat we het onderzoek en de kennis van de redactie met NPO Radio1 een groter podium kunnen bieden”, aldus WNL.

Foto: RadioFreak.nl