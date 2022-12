Andrea van der Pol presenteert vanaf het nieuwe jaar ‘De Ochtend’ op NPO Radio 4, dat vanaf dan ook NPO Klassiek heet. “Prachtig, spannend, eervol. Dat zijn de woorden die bij me opkomen nu ik Margriet ga opvolgen. ‘De Ochtend’ heeft een fijn evenwicht van nieuws, interessante gasten en mooie muziek”, zegt Andrea.

‘De Ochtend’ is elke werkdag tussen 7:00 en 9:00 uur te horen. Hans Smit blijft ‘De Ochtend’ op vrijdag en in het weekend presenteren. Margriet Vroomans presenteerde vanochtend haar laatste uitzending. “Het is tijd”, vertelde ze eerder over haar afscheid.

Geen onbekende

Op 4 januari maakt Andrea haar eerste uitzending. Marwil Straat, manager Audio bij KRO-NCRV: “Wij hebben met Andrea van Pol een waardige opvolger voor Margriet Vroomans gevonden. We zijn ervan overtuigd dat de ochtendshow bij Andrea, met de haar kenmerkende twinkel in haar stem in goede handen blijft.”

Andrea van Pol is geen onbekende voor Radio 4; ze is vaste invaller bij ‘De Ochtend’ van 4′. Daarnaast was ze jaren te horen als presentator van het Radio 1-programma ‘Vroege Vogels’ en presenteerde ze op televisie onder andere Kunstuur en De Slag om Nederland.