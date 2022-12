Vanaf het nieuwe jaar krijgt NPO Radio 1 een aantal nieuwe programma’s. Drie van de vier nieuwe programma’s worden gemaakt op basis van podcasts die nu al door Radio 1 worden uitgegeven.

Lara Billie Rense gaat aan de slag HUMAN, zoals RadioFreak gisteren al meldde. In de nacht van zondag op maandag presenteert ze ‘Wat blijft’, een programma dat voortkomt uit de gelijknamige podcast. In het programma wordt teruggekeken op het leven van recent overleden Nederlanders. “Wat hebben zij écht betekend? Wat kunnen we leren van hun leven? En hoe leven zij voort?”, zijn vragen die centraal staan. Verder is er aandacht voor bijzondere biografieën en komen ook de persoonlijke verhalen van luisteraars aan bod.

Eerder werd al bekend dat Maaike Timmerman voor WNL ‘Het Misdaadbureau‘ gaat presenteren op vrijdagavond. Daarnaast gaat David Boogerd de EO ‘De Ongelofelijke Radio’ maken in de nacht van zaterdag op zondag tussen 0:00 en 1:00 uur. Ook deze programma’s komen voort uit een podcast.

Het enige programma dat niet gestart is als podcast is dat van Eva Koreman. Zij zal vanaf januari op zaterdag- en zondagochtend te horen en presenteert tussen 6:00 en 7:00 uur ‘Een Uur Cultuur’ voor de VPRO. De NPO schrijft over het programma: “Luisteraars horen op zaterdag wat zij de komende week kunnen gaan zien, luisteren, proeven en bezoeken. Met de beste muziek, boeken, films, concerten, exposities, theater- en dansvoorstellingen. Highbrow en lowbrow, maar altijd met smaak en overtuiging. Op zondag brengt Eva Koreman samen met een gast spannende, ontroerende en gratis tips op elk mogelijk gebied van cultuur.”

Door deze veranderingen in de programmering verdwijnen ‘Mangiaire’, ‘Dit is de Zaterdag’ en ‘Dit is de Zondag’ uit de programmering van Radio 1. In de nacht stoppen Özcan Akyol en Prem Radhakishun met hun programma’s.

