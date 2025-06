Zowel NPO 3FM als NPO Radio 2 zenden komend weekend live uit vanaf Pinkpop. Het driedaagse festival vindt vanaf vrijdag plaats in Landgraaf en 3FM zendt alle dagen live uit vanaf een studio op het festivalterrein. Radio 2 deed vorig jaar voor het eerst verslag Pinkpop. Toen gebeurde dat nog vanuit de locatiestudio van 3FM op momenten dat die zender niet uitzond vanuit Landgraaf, maar dat is dit jaar niet het geval.

Pinkpop is van oudsher één de festivals waar 3FM de meeste aandacht voor heeft. Dit jaar maakt de zender drie dagen lang negen uur per dag radio vanaf het festival, elke dag van 16:00 tot 1:00 uur. De uitzendingen zijn gevuld met livemuziek, interviews en sfeerverslagen. Daarnaast is vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur ‘Top Pinkpop’ te horen. Dat is een hitlijst met artiesten die dit jaar of de afgelopen jaren op Pinkpop hebben gestaan.

Radio 2

Op Radio 2 presenteren Leo Blokhuis en Annemieke Schollaardt op zondagavond van 19:00 tot 0:00 uur ‘Het Beste van Pinkpop’.

Daarnaast is het festival ook op tv te zien, op zaterdag- en zondagavond op NPO 3. 3FM-dj’s Eva Siemons en Eva Cleven presenteren deze uitzendingen samen met cabaretier Jeroen Woe. ‘3voor12’ zendt online ‘zoveel mogelijk’ Piknpop-optredens volledig uit.

