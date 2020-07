“Of Giel bij ons weer welkom is? Niet met de programmering die we nu hebben.” Dat zegt zendermanager Sharid Alles van NPO 3FM over Giel Beelen, tot drie jaar geleden een van dé gezichten van de jongerenzender. Sharid is optimistisch over ‘haar’ zender. “Er is meer dan alleen de luistercijfers”, zegt ze in De Telegraaf.

Giels contract bij Radio Veronica loopt na de zomer af. Hoewel de dj onlangs aangaf een aanbod te hebben gekregen om langer te blijven, staat er volgens interim-zenderbaas Rick Romijn nog geen krabbel onder het nieuwe contract. Bij 3FM is de programmering en de zender volgens Sharid nu zo veranderd, dat er geen plek is voor de oud-gediende.

Nieuwe koers

3FM gooide de afgelopen periode veel op de schop: nieuwe programmering, nieuwe slogan, nieuw logo. “We gaan kijken hoe het allemaal gaat vallen. Het gaat wel even duren voordat we dat terugzien in de cijfers”, zegt Sharid. De koers die ze bijna twee jaar geleden inzette is daarmee alweer grotendeels verleden tijd. “Als je een organisatie of een merk wil heropbouwen, gaat dat niet over één nacht ijs”, is haar overtuiging.

De luistercijfers willen ondertussen maar niet aantrekken: de zender zit nu op een all time low van 2,2 procent marktaandeel. “Er is meer dan alleen de luistercijfers”, zegt Sharid in de krant. “Ik kijk ook naar de rest. In de hoogtijdagen in 2013, 2014 hadden dj’s het gevoel dat er dingen anders moesten, sommigen vertrokken, luisteraars reageerden daarop en de cijfers gingen naar beneden. Ik heb het idee dat we nu in iets omgekeerds zitten. Er is veel enthousiasme, er is een fijn gevoel.”

Toch is onder Sharids leiding de programmering van 3FM al meerdere keren flink op de schop gegaan, onder meer in het najaar van 2018 en dit voorjaar. Tot betere luistercijfers heeft dat niet of nauwelijks geleid.

