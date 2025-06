Het Glazen Huis van 3FM komt dit jaar op de Markt in Den Bosch te staan. Er wordt met 3FM Serious Request geld ingezameld voor Spieren voor Spieren. Het geld gaat naar onderzoek, nieuwe behandelingen en medicijnen, om kinderen met een spierziekte te helpen. Vorig jaar stond het Glazen Huis in Zwolle en werd er uiteindelijk ruim 12,5 miljoen euro opgehaald.

Er zijn 20.000 kinderen met een spierziekte in ons land. Van 18 tot en met 24 december 2025 maken de 3FM-dj’s 24 uur per dag radio vanuit het Glazen Huis in ‘s-Hertogenbosch.

In beweging

“3FM Serious Request is het evenement dat verbindt en mensen aanzet om iets goeds te doen voor elkaar”, zegt Menno de Boer, zendermanager van 3FM. “Juist voor kinderen met een spierziekte wordt bewegen steeds moeilijker, terwijl recent onderzoek uitwijst dat bewegen kan helpen om de spierziekte te vertragen. We willen deze kinderen niet langs de zijlijn laten staan.”

Monique Maks, directeur Spieren voor Spieren: “Kinderen met een spierziekte verdienen het om deze landelijke aandacht te krijgen. Ze verdienen het om niet meer langs de zijlijn te staan. Zij verdienen dit podium en de support van heel Nederland. Wij zijn dan ook immens dankbaar en trots dat 3FM Serious Request voor Spieren voor Spieren heeft gekozen.”

Foto: NPO 3FM