Tijdens de Tilburgse Kermis zal Kermis FM 121 uur live radio maken. De studio van de evenementenzender is verplaatst naar de Schouwburgring in Tilburg. Van 18 tot en met 27 juli zijn de uitzendingen landelijk te volgen in de digitale ether (DAB+), online en in Tilburg via 105.9 FM. Op Roze Maandag zijn de uitzendingen ook te volgen in Nederland en België via OUTtv. De Tilburgse Kermis is een van de grootste evenementen van Nederland en de grootste kermis van de Benelux.

Giel Beelen keert na een aantal jaar weer terug in de programmering van Kermis FM. Hij is op dinsdagmiddag 22 juli te horen. Daarnaast zijn er veel bekende namen die aan het begin van hun media-carrière ook al bij Kermis FM te horen waren, zoals Niels van der Veen (Radio 538), Bas Menting (Radio 538), Antoinette van der Weerdt (NPO Radio 1), Henri Haan (Yoursafe Radio) en Thomas van Groningen (SBS6).

Daarnaast komen ook Olivier de Neve (NOS/Radio Rijnmond), Jordy Graat (Omroep Brabant), Barry Paff (100%NL) en Anoûl Hendriks & Marijn Oosterveen (SLAM!) naar Tilburg om radio te maken. En er is er veel nieuw talent te horen. Kermis FM begon in 2009 en is dit jaar voor de 17e keer te horen en te zien.

Locatie

De studio staat op een andere plek. “Wij waren uit ons jasje aan het groeien op onze oude plek voor de Heuvelse kerk”, zegt voorzitter Mathijs Strijards van de stichting Kermis FM. “Daarom hebben we nu een nieuwe plek voor de Schouwburg bij het reuzenrad”.

Op de laatste dag van de kermis zijn de traditionele begrafenis en het afsluitende vuurwerk live te volgen via Kermis FM.

