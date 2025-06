Van alle radiozenders van de NPO is de publieke waarde bij 3FM het laagst. De jongerenzender krijgt een 7,3. In NPO Klassiek wordt juist de meeste waarde gezien: de klassieke radiozender scoort een 8,4. Dat blijkt uit cijfers van het NMO Luisteronderzoek, waarover de NPO zelf rapporteert in haar terugblik over 2024.

Ook NPO Radio 5 wordt gewaardeerd, met een score van 8,3. Daarmee zijn Radio 5 en Klassiek de enige NPO-radiozenders die hoger dan een 8 scoren op publieke waarde. NPO Radio 1 behaalt een 7,8 en NPO Radio 2 een 7,6. 3FM staat dus onderaan, met een 7,3.

Goedkoopste radiozender

De NPO heeft ook een overzicht gemaakt welke radiozender het goedkoopst is, door de kosten van de zender af te zetten tegen het aantal luisteraars. Daaruit blijkt dat Radio 2 de goedkoopste zender is: de zender kost gemiddeld 3,10 euro per luisteraar.

De duurste zender is Radio 1, met een kostenplaatje van 21,90 euro per luisteraar. Dat is overigens niet gek, omdat Radio 1 veel journalistieke programma’s maakt met veel redactiewerk en dus mankracht. Dat kost meer geld dan bijvoorbeeld Radio 2, waarop hoofdzakelijk muziek is te horen.

Waardering en kosten NPO-radiozenders (over 2024):

Zender Publieke waarde Budget Kosten per luisteraar NPO Klassiek 8,4 9,7 miljoen euro 20,90 euro NPO Radio 5 8,3 5,9 miljoen euro 6,10 euro NPO Radio 1 7,8 46,6 miljoen euro 21,90 euro NPO Radio 2 7,6 9,2 miljoen euro 3,10 euro NPO 3FM 7,3 6,9 miljoen euro 6,0 euro

