NPO 3FM blijft kwakkelen in de luistercijfers. De jongerenzender komt in de meest recente luistercijfers uit op een marktaandeel van 1,6 procent. Dat is het laagste aandeel in tijden – eind 2023 was dat voor de laatste keer het geval – en voor zover bekend is 1,6 procent het laagste marktaandeel van deze eeuw. “Bij de NPO en 3FM kijken we verder dan de wekelijkse luistercijfers”, reageert een woordvoerder van de zender.

3FM wil liever naar “de lange termijn-trends” kijken, zegt de woordvoerder. “Hoewel de huidige cijfers nog niet helemaal overeenkomen met onze ambities, blijft 3FM als publieke jongerenzender inzetten op relevantie en impact.”

3FM staat nu op plek vijftien van zenders met het hoogste marktaandeel. Opvallend: de jongerenzender moet themakanaal Radio 10 Extra voor zich dulden.

‘Meer dan radiomerk’

De luistercijfers van 3FM kwakkelen al jaren, maar volgens de woordvoerder zegt dat marktaandeel niet alles. “Strategisch is 3FM meer dan een radiomerk: het heeft een eigen social community- en muziekstrategie. We willen zijn waar jongeren zijn en dat is tegenwoordig in hun timeline, met radio als muziekbasis. Online weten we op de relevante platformen goed bereik en engagement op te bouwen.”

Volgens 3FM zijn de luistercijfers van de jongerenzender ‘redelijk stabiel, al zien we wel fluctuaties in luistertijd’. “Nederlandse acts als Rondé, Son Mieux, Claude, Roxy Dekker en The Indien vonden via 3FM een breder publiek. In dat licht is marktaandeel voor ons minder belangrijk dan bereik. We streven voortdurend naar verbetering.”