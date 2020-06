Radio Veronica wil het contract met Giel Beelen verlengen. Dat stelde de dj vanochtend in zijn ochtendshow. “Het is niet heel erg netjes om het er hier over te hebben, maar ze willen graag dat ik mijn contract verleng.”

Het driejarige contract van Giel bij de commerciële zender loopt binnenkort af. Al langer klinken geluiden dat de jock het veld moet ruimen bij Radio Veronica. Moederbedrijf Talpa Network voert een grote reorganisatie door, nu vanwege de coronacrisis de advertentie-inkomsten flink teruggelopen zijn.

Gisteren had Giel een gesprek met de directeuren. “Het was een goed gesprek”, blikte hij vanochtend terug. “Ze willen dat ik het contract verleng met elf maanden, dus tot augustus volgend jaar.”

Giel is sinds oktober 2017 te horen in de ochtend op Radio Veronica. Zijn komst moest zorgen voor een boost in de luistercijfers, maar heel hard zijn de cijfers nooit gestegen.

Foto: Videostill BNNVARA