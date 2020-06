NPO Radio 2 blijft marktleider. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode april – mei 2020. Radio 10 en Radio 538 maken de top 3 compleet. In vergelijking met de vorige periode neemt 538 iets afstand van Qmusic.

Als de vergelijking wordt gemaakt met een jaar geleden, weten Radio 2 en Radio 10 er één procentpunt marktaandeel bij te winnen. Radio 538 en Sky Radio leveren over een jaar beide 1.1 procentpunt in. Ook NPO Radio 1 (-0.5 procentpunt) en NPO 3FM (-0.4 procentpunt) zien hun marktaandeel over een jaar kleiner worden.

Kink is sinds een paar maanden nieuw in het luistercijferoverzicht en weet over één periode 0.1 procentpunt te groeien.

Station apr - mei

2020 mrt - apr

2020 apr - mei

2019 01. NPO Radio 2 13.0 % 13.4 % 0.4 12.0 % 1 02. Radio 10 11.2 % 10.8 % 0.4 10.2 % 1 03. Radio 538 10.1 % 9.7 % 0.4 11.2 % 1.1 04. Qmusic 9.7 % 9.7 % = 9.3 % 0.4 05. NPO Radio 1 7.5 % 7.7 % 0.2 8.0 % 0.5 06. Sky Radio 7.4 % 7.9 % 0.5 8.5 % 1.1 07. NPO Radio 5 4.9 % 5.0 % 0.1 4.6 % 0.3 08. Radio Veronica 3.6 % 3.5 % 0.1 3.6 % = 09. 100% NL 3.1 % 2.9 % 0.2 2.9 % 0.2 10. NPO Radio 4 2.8 % 2.8 % = 2.5 % 0.3 11. NPO 3FM 2.2 % 2.4 % 0.2 2.6 % 0.4 12. SLAM! 1.3 % 1.2 % 0.1 1.5 % 0.2 13. classicnl 1.0 % 1.0 % = % 14. Sublime 0.8 % 0.8 % = 0.7 % 0.1 15. BNR Nieuwsradio 0.6 % 0.6 % = 0.7 % 0.1 16. Kink 0.5 % 0.4 % 0.1 % --. ORN Radio 9.1 % 9.0 % 0.1 8.6 % 0.5 --. Overige zenders 6.1 % 6.0 % 0.1 6.6 % 0.5 --. E Power Radio 5.0 % 5.0 % = 5.6 % 0.6

Stijgers 100% NL, Kink, ORN Radio, Overige zenders, Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en SLAM! Dalers NPO 3FM, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5 en Sky Radio Gelijk BNR Nieuwsradio, E Power Radio, NPO Radio 4, Qmusic, Sublime en classicnl

De luistercijfers zijn gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.388 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 44 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 47 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 27 minuten (vorige periode: 4 uur en 30 minuten).