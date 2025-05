NPO 3FM heeft een speciale beker bedacht om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan. Volgens de zender gaan steeds meer jongeren alleen naar een festival. Uit onderzoek van 3Vraagt blijkt dat 31 procent van de jongeren zich wekelijks ‘sociaal eenzaam’ voelt. Om deze groep te ondersteunen, komt 3FM deze zomer met de ‘Groene Cup’: waarmee festivalgangers ervoor openstaan om nieuwe mensen te leren kennen.

“Met de ‘Groene Cup’ wil 3FM de drempel verlagen om in contact te komen met anderen. Wie de groene beker draagt, geeft aan: ik ben hier alleen, maar sta open voor contact. Geen verplichtingen, geen druk – maar wel de mogelijkheid om samen van muziek te genieten”, zegt Menno de Boer, zendermanager van 3FM.

De kick-off van de ‘Groene Cup’ vindt plaats op het Best Kept Secret-festival. Daarna reist 3FM met de beker het hele festivalseizoen door. Naast de beker lanceert de zender ook een WhatsApp Community voor solo festivalgangers. Hier kunnen mensen met elkaar in contact komen, tijdens én na het festival.