De aangepaste kermis in Tilburg zal dit jaar te beluisteren zijn op verschillende frequenties in de regio. Evenementenzender Kermis FM werkt samen met de lokale omroep Goirle (LOG) en VLOHradio uit Hilvarenbeek. De uitzendingen beginnen op 17 juli en zijn ook op televisie en via internet te volgen.

Door de coronacrisis was het al snel duidelijk dat een van de grootste evenementen van Nederland dit jaar niet door zou gaan in de normale vorm. Toch is er dit jaar een aangepaste vakantiekermis in Tilburg. Op een aantal pleinen komt een kermis te staan met in totaal zo’n 50 attracties. Het Commissariaat voor de Media gaf aanvankelijk geen evenementenfrequenties uit omdat evenementen verboden zouden zijn, maar geeft nu toch weer toestemming. Daardoor kan Kermis FM in Tilburg op 105.9 FM uitzenden.

Samenwerking in de regio

Kermis FM werkt opnieuw samen met de lokale omroep in Goirle, waardoor de uitzendingen in de hele regio Tilburg op televisie te zien zijn. Daarnaast wordt er dit jaar ook op radio-gebied samengewerkt. “In Goirle kon de kermis dit jaar helaas niet doorgaan. En aangezien de kermis in Tilburg ook grote aantrekkingskracht heeft op Goirlenaren, brengen wij graag samen met Kermis FM alsnog het kermisgevoel bij ons publiek thuis”, zegt LOG-voorzitter Hans van de Ven. “Diverse vrijwilligers van onze omroep werken in Tilburg mee aan de uitzendingen.”

Nieuw is de samenwerking met VLOHradio uit Hilvarenbeek. “Ook bij ons ging de kermis niet door”, zegt VLOHradio voorzitter Hans van der Wiel toe. “We zijn blij dat we zo toch het kermis- en vakantiegevoel uit de regio bij onze luisteraars op 96.0 FM kunnen overbrengen.”

Onder het motto ‘Tilburg Vakantiestad’ zijn er de hele zomer allerlei grotere en kleinere evenementen in Tilburg, naast de kermis. Kermis FM doet daar allemaal verslag van. En trekt ook de regio in om te kijken hoe mensen vakantie vieren.



Talenten

In de programmering van Kermis FM staan zoals altijd bekende namen en talenten uit het hele land. Onder andere Lars Boele (Qmusic en 100%NL), Niels van der Veen (100% NL), Jordy Graat (Omroep Brabant), Thomas van Groningen (BNR Nieuwsradio) en Michiel Jurrjens (SLAM!) zijn te horen. In Brabant wordt er ook via DAB+ uitgezonden.