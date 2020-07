Michiel Veenstra heeft forse kritiek op de oproep van de Vereniging Commerciële Radio (VCR), die ervoor pleit om de zendvergunningen met zeker drie jaar te verlengen. Op die manier zouden de stations voldoende tijd hebben om de coronacrisis te overleven, zo stellen ze. “De klaagzang van de VCR zijn krokodillentranen, die sluw worden ingezet om een verlenging af te dwingen”, zegt de programmadirecteur van KINK.

De zendvergunning voor veel commerciële radiozenders in Nederland loopt af in september 2022. Daarna volgt er mogelijk een veiling van de etherfrequenties. Volgens Michiel Veenstra wordt de coronacrisis nu gebruikt als argument om een verlenging van de FM-frequenties voor elkaar te boksen. “Als de huidige FM-stations door zo’n herverdeling in de problemen zeggen te komen, dan zijn er ook andere steunmaatregelen denkbaar. Zoals het later betalen van een veilingbedrag, bijvoorbeeld.”

Geld lenen

Michiel liet eerder al weten met zijn KINK te azen op een FM-pakket. “We zijn KINK begonnen in 2019 in de wetenschap dat er een herverdeling op de agenda staat in 2022 – dat geeft tijd om te bouwen aan een solide station dat tegen die tijd klaar is voor landelijke FM-distributie”, aldus de programmadirecteur.

Herbert Visser van RadioCorp, waar 100% NL en SLAM! onder vallen, stelt dat verlenging van de FM-frequenties ook noodzakelijk is om geld van de bank te kunnen lenen. Dat geld lenen is volgens Herbert hard nodig, nu de commerciële stations vanwege de coronacrisis hun advertentie-inkomsten hebben zien kelderen.

Michiel vindt die redering te makkelijk. “RadioCorp heeft destijds veel geld verdiend aan de verkoop van Radio 10 aan Talpa en de aandeelhouders. Ze hebben dus genoeg vet op de botten om ook deze periode door te komen.”

Foto: Nathan Reinds