Paul Römer verlaat Talpa Network. Na het mislukken van de fusie tussen RTL Nederland en Talpa heeft hij als ‘managing director radio en televisie’ een strategie van samenwerkingen opgezet: de Open Medianetwerk-strategie. Daarnaast is er een herstructurering doorgevoerd. Dit traject is succesvol door Römer geleid en afgerond. Daarom vertrekt hij na vijf jaar. Hij was onder andere zeer kritisch over de FM-veiling.



John de Mol, eigenaar Talpa Network: “Grote dank en waardering voor Paul, hij heeft de afgelopen jaren enorme stappen gezet om het bedrijf tot het succes te brengen dat het nu is.” Talpa is eigenaar van onder andere Radio 538, Sky Radio en Radio 10.



Paul Römer: “Na het afketsen van de fusie heb ik mij gecommitteerd om een bijdrage te leveren aan het aanscherpen van de stand-alone strategie en het aanpassen van de organisatie daarop. Daarnaast was het van belang om de FM-veiling in goede banen te leiden. De veiling is succesvol afgerond, de strategie is geïmplementeerd en Talpa Network staat als een huis. Voor mij is nu het logische moment aangebroken om het stokje over te dragen. Talpa Network is een fantastisch bedrijf, ik heb er altijd met veel plezier gewerkt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan al die geweldige collega’s met wie ik de afgelopen jaren een mooie band heb opgebouwd.”

Ook de CEO van Talpa Network vertrekt. Pim Schmitz blijft betrokken als adviseur.

