Paul Römer, managing director radio en televisie van Talpa Network, vindt dat de frequentieveiling te lang is doorgegaan waardoor de kosten in totaal 16 miljoen hoger uitvielen voor de radiozenders. Dit zegt hij in een interview met Adformatie. “In ronde 98 was de huidige verdeling eigenlijk al bereikt. Maar de veiling ging nog 35 extra rondes door. Dat heeft 16 miljoen gekost. Gewoon puur door de mechaniek van het veilingssysteem.”

De veiling van landelijke commerciële FM-frequenties heeft de Staat ruim 152,8 miljoen euro opgebracht. Door de looptijd van twaalf jaar worden vergunninghouders volgens de minister ‘ruimschoots in staat gesteld om dit bedrag terug te verdienen’. Het hoogste bedrag is betaald voor het pakket van Qmusic: bijna 27,3 miljoen euro.

Eerder zei Paul Römer al dat er “veel te veel” betaald was voor de kavels. Toch verwacht hij dat de zenders dit wel kunnen terug verdienen: “dat is vast wel terug te verdienen”.

Diversiteit

Volgens Römer is het radiolandschap vanaf 1 september minder divers dan nu het geval is. “Slam! is verdwenen – al heeft dat nu in de Randstad alsnog een FM-frequentie kunnen bemachtigen, Sublime is verdwenen. Die hadden juist specifieke muziek. Er komt nu een Radio 10-kloon en een BNR-kloon bij. Dus vanuit de doelstelling van de overheid is deze veiling een gigantische mislukking. En al het geld dat we aan de overheid geven voor die frequenties kunnen we niet meer stoppen in de inhoud van de programmering. Dat vind ik zonde. Ik blijf daarom van mening dat in dit stadium van de levenscyclus van FM het volkomen onzinnig was om een veiling te organiseren.”

Buitenlandse partijen

Vooraf was er angst voor buitenlandse partijen die op de markt zouden komen. Er gingen geruchten dat Bauer Media Group en het Britse Global ook zouden meebieden. Bij Talpa Network maakten ze zich daar geen zorgen om, achteraf zegt Römer hierover: “Ze hebben uiteindelijk niet meegedaan en dat verbaast mij niets. Want het is heel moeilijk voor een buitenlandse partij om nu zonder grote radiomerken te beginnen in de Nederlandse markt. Ik denk dat ze gewoon gekeken hebben of er iets in die veiling zat. Want dat gebeurt toch niet elke dag. Ze kwamen tot de conclusie dat het een onmogelijke opgave is om hier een goed businessmodel te draaien. Dat weten wij al een paar jaar. FM is een krimpmodel en je hebt de eerste drie à vijf jaar nodig om een merk te bouwen.”

Foto: NTR