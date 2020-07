In de radioprogramma’s van AVROTROS ligt de sociale cohesie en het groepsgevoel hoog, zegt Daniël Dekker, eindredacteur radio. “Het is een oergevoel van de mens om ergens onderdeel van te willen zijn. Wij proberen dan ook altijd om dat groepsgevoel te accentueren. De presentator is in onze programma’s altijd een bindmiddel, nooit het leidend voorwerp van het programma”, vertelt hij in het jaarverslag van de omroep.

Volgens Daniël wordt met die visie veel succes geboekt. “Je ziet dat dit werkt. ‘Aan De Slag!’ is het best beluisterde programma op de Nederlandse radio. Het was dan ook bij uitstek een programma waar koning Willem-Alexander in december 2019 op een heel natuurlijke manier in de uitzending kon komen tijdens zijn werkbezoek aan de publieke radio, waarbij hij onder meer ook 3FM en NPO Radio 5 bezocht.”

Dekker, die binnenkort overstapt naar Omroep MAX: “We willen radio zo toegankelijk mogelijk maken. Dat ‘Wij zijn hier met z’n allen’-gevoel krijg je in programma’s van het Zondagochtend Concert op NPO Radio 4 tot Muziekcafé op NPO Radio 2.”

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2