Commerciële zenders zijn boos op de Tweede Kamer. Een meerderheid wil dat de NPO 50 miljoen euro meer aan inkomsten gaat genereren via reclames. Het is een onderdeel van de afspraken om de onderwijsbezuinigingen te dempen. “Het kan toch niet zo zijn dat wij de rekening betalen om de onderwijsbegroting sluitend te krijgen’, zegt voorzitter Robert Bernink van de belangenvereniging van commerciële radiozenders VCR tegen BNR.

Tegen Adformatie reageren ook reclameverkoper Ad Alliance en RTL. Zij laat weten “verbijsterd” te zijn zijn over deze ontwikkeling. “Anders dan de NPO, zijn wij als commerciële omroep volledig afhankelijk van reclame-inkomsten. De commerciële partijen worden direct benadeeld door de 50 miljoen die Ster extra uit de markt moet halen. Daar zit voor ons een hele grote zorg.”

Of de STER meer mogelijkheden krijgt of dat er een andere manier komt om meer reclamegeld op te halen is nog onduidelijk. Zo kan de NPO nu nog geen reclames verkopen rondom media op externe platforms zoals YouTube en Spotify.

De NPO heeft overigens niks aan die extra 50 miljoen. STER-geld gaat rechtstreeks naar het ministerie van Onderwijs en Cultuur. De politiek bepaalt wat het budget van de NPO uiteindelijk is.

Radioveiling

VCR-voorzitter Robert Bernink vindt het ‘oneerlijke concurrentie’. “We zijn geheel afhankelijk van reclame-inkomsten waarbij inkomsten uit digitale kanalen steeds belangrijker worden. Bovendien hebben de commerciële radiozenders vorig jaar gezamenlijk 157 miljoen euro betaald in een FM-veiling, de markt wordt nu mogelijk flink verstoord. Dat is oneerlijke concurrentie.”

