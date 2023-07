Talpa Network en BNR zijn niet blij hoe de veiling voor de FM-frequenties is verlopen. Dit schrijft NRC. Ze vinden dat ze veel te veel geld hebben moeten betalen. Andere geven aan dat dit aantoont dat de kapitaalkrachtige radiopartijen niet of nauwelijks hebben geleden onder corona.

De krant schrijft over onvrede in de radiowereld over de grote bedragen die zijn betaald om vanaf 1 september uit te mogen zenden op de FM-band. In een online veiling, die eerder deze maand door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was georganiseerd, werden de FM-frequenties onder de commerciële radiopartijen herverdeeld. De overheid hoopte vooraf minstens 73,7 miljoen euro op te halen bij de veiling. Dat werd meer dan het dubbele, ruim 152 miljoen.

Volgens Talpa Netwerk directeur Paul Römer is dat “veel te veel”. BNR-hoofdredacteur Marc Adriani vindt het „te gek voor woorden” dat zijn bedrijf bijna 7,5 miljoen euro heeft moeten uittrekken voor de frequentie. Adriani: „Het is wrang dat de commerciële radiobranche 150 miljoen euro armer is, terwijl de aanstichter van dit alles afhaakt.”

BNR Nieuwsradio gaf na de veiling aan te moeten snijden in het personeelsbestand. Dit zou verband hebben met de veiling.

De hoofdredacteur van BNR doelt met zijn opmerking over de aanstichter op KINK die succesvol naar de rechter ging om te voorkomen dar de verdeling pas in 2025 gehouden zou worden. De huidige zenders en de minister wilden eerst een tijdelijke verlenging omdat de zenders eerst moesten herstellen van de Coronacrisis.

Volgens Jan Hoogesteijn, directeur van KINK, bewijzen de vele miljoenen die bij de veiling zijn gespendeerd juist dat er geen reden was de veiling tot 2025 uit te stellen. In de krant zegt hij: “Al die kapitaalkrachtige radiopartijen hebben dus nauwelijks of niet geleden onder corona.” Het verwijt dat KINK schuldig is aan de enorme investeringen vindt Hoogesteijn niet eerlijk en vooral hypocriet. Door flink tegen elkaar op te bieden hebben de mediaorganisaties er zelf voor gezorgd dat er zulke grote bedragen werden uitgegeven, ongeacht of de frequenties dat waard waren.”

Talpa Network vond eerder al de startprijzen voor de FM-kavels te hoog maar verloor een rechtszaak hierover. De starttarieven voor de FM-kavels waarop geboden kan worden, variëren van twee tot vijftien miljoen euro. Zo begint de veiling voor het FM-pakket waarop nu nog Radio 538 te horen is, op ruim 15,4 miljoen euro. Alleen voor de toekomstige twee geclauseerde kavels, bestemd voor nieuws en Nederlandstalige muziek, start de bieding op nul euro.

Volgens het ministerie van Economische Zaken zijn de bedragen de komende jaren goed terug te verdienen. “De looptijd van de vergunningen is twaalf jaar. Deze termijn is ruim voldoende voor het terugverdienen van de gedane investeringen”, zegt Laura Kwakernaak, woordvoerder van EZK. Ondanks de groei van digitale radio (DAB+) is “FM-radio nog altijd het meest beluisterd en dus wordt het gros van de radio-inkomsten dan ook verdiend via FM”, aldus Kwakernaak.

