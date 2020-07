De commerciële radiozenders willen dat staatssecretaris Mona Keizer de einddatum van de zendvergunning met drie jaar verlengd. Op die manier hebben de stations voldoende tijd om de coronacrisis te overleven, zo stellen ze. De zendvergunning voor de meeste commerciële radiozenders in Nederland loopt af in september 2022. Daarna volgt er mogelijk een veiling van de etherfrequenties.

“Aardig wat radiostations moeten, als gevolg van de ingestorte advertentie-inkomsten, geld lenen om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden”, zegt Herbert Visser van RadioCorp tegenover RadioFreak.nl. “Dat geld zal weer moeten worden terugbetaald en een normale termijn waarbinnen dat kan worden terugbetaald, is vijf jaar. De radiostations lopen echter aan tegen de datum 1 september 2022, waarop de huidige FM-vergunningen aflopen. Dus kun je nu geen financiering krijgen, omdat aandeelhouders, banken en andere financiële instellingen die zekerheid wél wensen.”

De zenders willen geen geld van de overheid, maar vooral tijd. “De radiostations kunnen dat zélf regelen”, vervolgt Herbert. “Ze moeten de tijd krijgen om aangegane leningen terug te kunnen betalen. En dan praat je over een noodzakelijke verlenging van de vergunningen met drie jaar tot 1 september 2025.”

Omvallen

De Vereniging Commerciële Radio (VCR) luidde gisteren al de noodklok: er zouden meerdere stations op omvallen staan. Ook ‘grotere jongens’ als Radio 538 zouden het financieel moeilijk hebben. Eerder stelde staatssecretaris Mona Keizer in een brief aan de Tweede Kamer dat door de coronacrisis er juist meer naar radio wordt geluisterd en dat dit zich op lange termijn uitbetaalt in meer reclamegeld.

“De commerciële radiostations waarborgen niet alleen commerciële, maar ook culturele en maatschappelijke belangen”, zegt Visser. “Zo is BNR Nieuwsradio de tegenhanger voor NPO Radio 1, en zendt 100% NL heel veel nieuwe Nederlandstalige muziek uit. Dergelijke stations maken slechts een zeer beperkt rendement en komen dus tijdens zo’n enorme coronacrisis al gauw in de knel. In de basis zijn ook zulke stations echter gezond. “

