Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) heeft de luistercijfers van week 52 bijgesteld. In het luisteronderzoek van die week is ook tv-geluid meegenomen in de luistercijfers, waardoor het marktaandeel van NPO 3FM te hoog werd weergegeven. 3FM Serious Request was die week ook te volgen via tv. Het marktaandeel is aangepast van 3,1 naar 2,9 procent.

De luistercijfers van week 51 en week 1 kloppen wel. “Week 51 is helemaal goed gegaan, dat is natuurlijk extra gecheckt evenals week 1 met alle evenementen”, zegt een woordvoerder van Audify, de opdrachtgever van NMO.

Radio 538 werd vorig jaar, in week 48, juist benadeeld in de luistercijfers. Bij controle bleek dat een aantal respondenten onterecht niet was meegenomen, waardoor de zender een lager marktaandeel had dan eigenlijk het geval was.

Grand Prix Radio

Eerder werd de meting van Grand Prix Radio aangepast om te voorkomen dat tv-geluid van de Formule 1 races onterecht als beluistering van de zender wordt opgemerkt. Door deze ‘simulcast’ kreeg Grand Prix Radio onterecht hoge luistercijfers.

Eerder overwoog NMO om Grand Prix Radio helemaal uit het luisteronderzoek te halen, al zei directeur onderzoek Patricia Sonius van NMO later dat daar ‘nooit sprake van is geweest’. “Enkel om de methodiek aan te passen.”

Foto: NPO 3FM