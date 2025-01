NPO Radio 2 blijft ook in week 3 marktleider. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 3 van 2025. De cijfers waren deze week later door technische problemen. Qmusic en JOE weten het meest te stijgen en Radio 538 komt de top 3 weer binnen.

Vanaf deze week zit ook 4EVER49 Radio in de meting, deze is met terugwerkende kracht toegevoegd vanaf week 1. Sinds week 1 worden ook de extra NPO-zenders als losse zenders weergegeven: NPO Campus, NPO Soul & Jazz en NPO Sterren NL. De storing bij NMO had te maken met de ontbundeling van extra zenders naar losse zenders.

Bij de luistertijd doet de NPO goede zaken. Binnen de top 5 zijn de eerste vier zender allemaal publieke zenders, Radio Veronica maakt de top 5 compleet.



Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 03

2025 Week 02

2025 Week 03

2024 01. NPO Radio 2 14.2 % 14.4 % 0.2 14.8 % 0.6 02. Qmusic 11.3 % 10.7 % 0.6 11.2 % 0.1 03. Radio 538 8.8 % 9.0 % 0.2 8.2 % 0.6 04. NPO Radio 5 8.3 % 9.1 % 0.8 7.5 % 0.8 05. NPO Radio 1 7.9 % 7.7 % 0.2 8.2 % 0.3 06. Radio 10 7.3 % 7.4 % 0.1 10.3 % 3 07. Sky Radio 6.8 % 6.7 % 0.1 9.8 % 3 08. JOE 5.6 % 5.0 % 0.6 3.7 % 1.9 09. RPO Radio 5.4 % 5.2 % 0.2 % 10. Radio Veronica 4.1 % 3.7 % 0.4 2.0 % 2.1 11. E Power 3.4 % 3.6 % 0.2 1.9 % 1.5 12. 100% NL 3.2 % 3.2 % = 3.0 % 0.2 13. NPO 3FM 2.3 % 2.6 % 0.3 2.2 % 0.1 14. Radio 10 extra* 1.8 % 1.6 % 0.2 0.0 % 1.8 15. NPO Klassiek 1.7 % 1.9 % 0.2 1.6 % 0.1 16. Qmusic extra* 1.0 % 1.1 % 0.1 0.7 % 0.3 17. SLAM! 0.9 % 1.2 % 0.3 0.8 % 0.1 18. NPO Sterren NL 0.8 % 0.7 % 0.1 % 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.7 % 0.1 0.8 % = 20. Qmusic Limburg 0.8 % 0.5 % 0.3 0.7 % 0.1 21. KINK 0.7 % 0.8 % 0.1 0.4 % 0.3 22. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.6 % = % 23. Radio 538 extra* 0.6 % 0.6 % = 0.1 % 0.5 24. Sky Radio extra* 0.5 % 0.2 % 0.3 0.0 % 0.5 25. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.2 % 0.1 26. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 27. NPO Campus Radio 0.2 % 0.2 % = % 28. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 29. Decibel 0.1 % 0.1 % = % 30. AAS Network 0.1 % 0.1 % = % 31. Veronica extra* 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 32. Mediahuis Radio extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 % 33. SLAM! extra* 0.1 % 0.1 % = 0.2 % 0.1 34. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % 35. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers BNR Nieuwsradio, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Dalers E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 en SLAM! Gelijk 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 03

2025 Week 02

2025 Week 03

2024 01. NPO Radio 5 179 189 10 178 1 02. NPO Campus Radio 138 111 27 03. NPO Soul & Jazz 130 120 10 04. NPO Radio 2 122 118 4 124 2 05. Radio Veronica 110 101 9 81 29 06. NPO Klassiek 107 109 2 99 8 07. Radio 10 104 101 3 114 10 08. NPO Sterren NL 99 96 3 09. KINK 94 88 6 91 3 10. NPO Radio 1 93 91 2 95 2 11. Radio 538 87 89 2 84 3 12. Qmusic 83 79 4 88 5 13. Decibel 81 51 30 14. NPO 3FM 80 85 5 75 5 15. JOE 79 75 4 78 1 16. Sublime 78 77 1 78 = 17. Radio 10 extra* 76 77 1 16 60 18. E Power 73 73 = 62 11 19. RPO Radio 68 63 5 20. 100% NL 67 74 7 72 5 21. Sky Radio 66 63 3 87 21 22. Qmusic Limburg 60 51 9 85 25 23. 100%NL extra* 57 53 4 42 15 24. Radio 10 Brabant 55 50 5 10 45 25. SLAM! 53 73 20 61 8 26. Radio 538 extra* 51 61 10 34 17 27. BNR Nieuwsradio 47 47 = 59 12 28. Qmusic extra* 45 56 11 56 11 29. Sky Radio extra* 41 71 30 10 31 30. Veronica extra* 27 20 7 14 13 31. 4EVER49 Radio 15 10 5 32. SLAM! extra* 13 28 15 17 4 33. AAS Network 10 9 1 34. Mediahuis Radio extra* 10 9 1 35. KINK extra* 9 15 6 56 47 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, JOE, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio Veronica, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio extra zenders Gelijk BNR Nieuwsradio en E Power

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 03

2025 Week 02

2025 Week 03

2024 01. Qmusic 4.090.433 4.046.889 43.544 3.736.002 354.431 02. Sky Radio 3.563.647 3.748.530 184.883 3.609.559 45.912 03. Radio 538 3.318.299 3.092.001 226.298 3.000.059 318.240 04. NPO Radio 2 3.148.433 3.197.646 49.213 3.125.358 23.075 05. RPO Radio 2.687.594 2.820.317 132.723 06. Radio 10 2.419.766 2.293.108 126.658 2.750.267 330.501 07. JOE 2.369.209 2.263.748 105.461 1.704.723 664.486 08. NPO Radio 1 2.089.517 1.937.609 151.908 2.135.417 45.900 09. E Power 1.855.482 1.892.924 37.442 1.264.310 591.172 10. 100% NL 1.649.805 1.554.687 95.118 1.449.860 199.945 11. Radio Veronica 1.215.992 1.254.163 38.171 944.622 271.370 12. Radio 10 extra* 1.165.625 993.052 172.573 166.363 999.262 13. NPO 3FM 1.111.467 1.124.888 13.421 1.039.158 72.309 14. NPO Radio 5 1.097.108 1.101.974 4.866 964.854 132.254 15. Qmusic extra* 1.036.750 951.852 84.898 663.587 373.163 16. SLAM! 666.435 532.839 133.596 546.267 120.168 17. Radio 538 extra* 653.063 596.813 56.250 143.437 509.626 18. BNR Nieuwsradio 645.515 534.739 110.776 511.299 134.216 19. Sky Radio extra* 625.161 155.817 469.344 200.794 424.367 20. AAS Network 596.387 603.843 7.456 21. NPO Klassiek 476.502 520.809 44.307 490.151 13.649 22. Qmusic Limburg 454.334 404.388 49.946 304.403 149.931 23. Mediahuis Radio extra* 396.237 282.789 113.448 24. NPO Sterren NL 319.364 263.123 56.241 25. KINK 311.620 339.631 28.011 173.378 138.242 26. SLAM! extra* 289.984 278.725 11.259 653.450 363.466 27. Sublime 209.120 158.526 50.594 130.801 78.319 28. Veronica extra* 202.642 223.268 20.626 183.178 19.464 29. 100%NL extra* 191.531 239.024 47.493 225.134 33.603 30. NPO Soul & Jazz 180.546 210.077 29.531 31. Radio 10 Brabant 178.724 170.831 7.893 130.389 48.335 32. KINK extra* 145.118 121.711 23.407 99.397 45.721 33. 4EVER49 Radio 105.712 85.430 20.282 34. Decibel 104.193 103.315 878 35. NPO Campus Radio 75.102 116.767 41.665 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime Dalers 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, RPO Radio, Radio Veronica, Sky Radio en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

