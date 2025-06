Het gat tussen marktleider Qmusic en NPO Radio 2 is nog maar 0,3 procentpunt. Daarmee loopt Radio 2 flink in op Q, blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 22. Qmusic levert flink in en zakt met 1,6 procentpunt, vorige week was er juist een flinke groei door de ‘Wanted Marieke‘.

Naast Radio 2 doen ook Radio 538 (+0,4 procentpunt) en de regionale omroepen (+0,5 procentpunt) goede zaken. NPO Radio 1 levert het meest in en zakt met 0,4 procentpunt. Ook NPO Klassiek verliest relatief veel: -0,3 procentpunt.

2024 01. Qmusic 12.4 % 14.0 % 1.6 12.2 % 0.2 02. NPO Radio 2 12.1 % 11.5 % 0.6 12.0 % 0.1 03. Radio 538 8.8 % 8.4 % 0.4 8.8 % = 04. NPO Radio 5 8.5 % 8.7 % 0.2 7.7 % 0.8 05. NPO Radio 1 8.0 % 8.4 % 0.4 8.1 % 0.1 06. Radio 10 7.2 % 6.9 % 0.3 8.7 % 1.5 07. Sky Radio 6.8 % 6.5 % 0.3 8.3 % 1.5 08. RPO Radio 5.7 % 5.2 % 0.5 % 09. JOE 4.9 % 4.8 % 0.1 4.7 % 0.2 10. E Power 3.6 % 3.5 % 0.1 3.5 % 0.1 11. Radio Veronica 3.4 % 3.5 % 0.1 3.1 % 0.3 12. 100% NL 3.3 % 3.2 % 0.1 3.7 % 0.4 13. Radio 10 extra* 2.1 % 2.4 % 0.3 1.4 % 0.7 14. NPO Klassiek 1.9 % 2.2 % 0.3 1.7 % 0.2 15. NPO 3FM 1.8 % 1.8 % = 2.5 % 0.7 16. SLAM! 1.2 % 1.2 % = 0.9 % 0.3 17. Qmusic extra* 0.9 % 0.9 % = 0.8 % 0.1 18. KINK 0.8 % 1.0 % 0.2 0.5 % 0.3 19. NPO Soul & Jazz 0.8 % 0.6 % 0.2 % 20. NPO Sterren NL 0.7 % 0.5 % 0.2 % 21. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.8 % 0.1 0.8 % 0.1 22. Qmusic Limburg 0.7 % 0.7 % = 0.5 % 0.2 23. Radio 538 extra* 0.6 % 0.7 % 0.1 0.7 % 0.1 24. Grand Prix - Sport Radio 0.4 % 0.4 % = % 25. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.3 % 0.1 26. Radio Noordzee 0.3 % 0.2 % 0.1 % 27. Veronica extra* 0.3 % 0.3 % = 0.0 % 0.3 28. 100%NL extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.3 29. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.3 % = 0.3 % = 30. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.6 % 0.3 31. SLAM! extra* 0.2 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 32. AAS Network 0.2 % 0.1 % 0.1 0.0 % 0.2 33. NPO Campus Radio 0.1 % 0.2 % 0.1 % 34. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 35. Decibel 0.0 % 0.0 % = % 36. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % 37. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, JOE, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, RPO Radio, Radio 10, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Sky Radio Dalers BNR Nieuwsradio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders en Radio Veronica Gelijk 4EVER49 Radio, Decibel, Grand Prix - Sport Radio, KINK extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

2024 01. NPO Radio 5 591 582 9 189 402 02. NPO Soul & Jazz 382 260 122 03. NPO Radio 2 338 330 8 116 222 04. NPO Radio 1 296 317 21 94 202 05. NPO Klassiek 267 308 41 107 160 06. Radio 10 230 227 3 104 126 07. Qmusic 216 247 31 85 131 08. KINK 213 239 26 68 145 09. Radio Noordzee 203 117 86 10. Radio 538 198 189 9 80 118 11. NPO Sterren NL 186 127 59 12. Radio Veronica 186 196 10 99 87 13. 100% NL 142 147 5 73 69 14. JOE 141 141 = 70 71 15. E Power 141 142 1 72 69 16. Sky Radio 140 134 6 73 67 17. Radio 10 extra* 133 157 24 59 74 18. RPO Radio 133 125 8 19. SLAM! 127 150 23 52 75 20. NPO 3FM 120 135 15 82 38 21. Qmusic Limburg 112 138 26 55 57 22. Sublime 109 114 5 128 19 23. 100%NL extra* 108 53 55 9 99 24. Radio 10 Brabant 98 76 22 50 48 25. Grand Prix - Sport Radio 93 102 9 26. NPO Campus Radio 92 107 15 27. BNR Nieuwsradio 71 86 15 44 27 28. Qmusic extra* 70 65 5 46 24 29. Radio 538 extra* 56 65 9 55 1 30. KINK extra* 55 34 21 19 36 31. Veronica extra* 54 79 25 11 43 32. SLAM! extra* 52 37 15 12 40 33. Decibel 52 25 27 34. Sky Radio extra* 42 41 1 34 8 35. 4EVER49 Radio 27 15 12 36. AAS Network 22 17 5 6 16 37. Mediahuis Radio extra* 5 25 20 32 27 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, KINK extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Dalers 100% NL, BNR Nieuwsradio, E Power, Grand Prix - Sport Radio, KINK, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders Gelijk JOE

2024 01. Qmusic 4.403.612 4.589.529 185.917 4.157.482 246.130 02. Sky Radio 3.715.954 3.926.633 210.679 3.897.723 181.769 03. Radio 538 3.422.706 3.571.676 148.970 3.502.001 79.295 04. RPO Radio 3.288.295 3.362.685 74.390 05. NPO Radio 2 2.749.315 2.825.395 76.080 2.807.848 58.533 06. JOE 2.678.764 2.773.872 95.108 2.297.890 380.874 07. Radio 10 2.410.513 2.449.774 39.261 2.559.296 148.783 08. NPO Radio 1 2.070.682 2.143.210 72.528 2.027.088 43.594 09. E Power 1.949.331 1.972.146 22.815 1.905.237 44.094 10. 100% NL 1.775.117 1.758.984 16.133 1.775.786 669 11. Radio Veronica 1.422.039 1.440.293 18.254 1.247.900 174.139 12. Radio 10 extra* 1.240.121 1.227.318 12.803 1.169.250 70.871 13. NPO 3FM 1.177.395 1.056.524 120.871 1.184.975 7.580 14. NPO Radio 5 1.107.445 1.215.193 107.748 953.157 154.288 15. Qmusic extra* 1.026.218 1.074.166 47.948 918.054 108.164 16. Radio 538 extra* 851.743 887.444 35.701 636.724 215.019 17. BNR Nieuwsradio 758.024 753.896 4.128 626.084 131.940 18. Sky Radio extra* 737.348 754.830 17.482 471.658 265.690 19. SLAM! 721.502 670.090 51.412 703.188 18.314 20. NPO Klassiek 553.784 568.286 14.502 458.817 94.967 21. AAS Network 523.470 515.212 8.258 383.479 139.991 22. Qmusic Limburg 452.515 413.005 39.510 347.822 104.693 23. Veronica extra* 380.698 312.177 68.521 100.586 280.112 24. Grand Prix - Sport Radio 345.817 326.047 19.770 25. Mediahuis Radio extra* 309.599 302.483 7.116 156.568 153.031 26. NPO Sterren NL 300.640 340.826 40.186 27. KINK 296.652 325.223 28.571 290.911 5.741 28. SLAM! extra* 281.916 312.286 30.370 281.674 242 29. Radio 10 Brabant 204.944 270.438 65.494 274.086 69.142 30. 100%NL extra* 187.740 286.281 98.541 204.293 16.553 31. Sublime 183.437 217.234 33.797 189.827 6.390 32. NPO Soul & Jazz 155.920 187.834 31.914 33. Radio Noordzee 116.033 137.070 21.037 34. KINK extra* 111.843 153.884 42.041 83.158 28.685 35. NPO Campus Radio 96.456 120.081 23.625 36. 4EVER49 Radio 76.323 162.179 85.856 37. Decibel 68.003 110.987 42.984 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, Grand Prix - Sport Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, SLAM! en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, E Power, JOE, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime

