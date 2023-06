NMO overweegt om Grand Prix Radio uit het luisteronderzoek te halen. Dat meldt de directeur onderzoek van NMO aan Marketing Report. “Dit hebben wij vanuit NMO weken geleden als optie al voorgesteld, maar is een bevoegdheid die aan het NLO (Nationaal Luisteronderzoek)-bestuur is.” Daarin zijn ook alle radiostations vertegenwoordigd.

Afgelopen week bevestigde NMO al aan RadioFreak.nl dat de hoge luistercijfers van Grand Prix Radio door het racegeluid komt. Dit is opvallend want Grand Prix Radio, dat via internet en DAB+ te beluisteren is, heeft de Nederlandse radiorechten niet meer. De zender heeft wel de Belgische radiorechten. Via een VPN-verbinding wordt wel naar de Belgische stream in Nederland geluisterd. Dit zou betekenen dat een formeel Belgische zender in Nederland wordt gemeten.

“We zijn nu bezig om encoding op te zetten voor Grand Prix Radio, dit vereist een investering en er moet techniek besteld worden”, Patricia Kruiniger-Sonius, directeur onderzoek van NMO.” Hier zitten lange levertijden aan die door de leverancier niet concreet worden gemaakt aan ons, vandaar dat we het houden bij binnenkort. Wij zetten alles op alles om dit te versnellen. Totdat encoding is ingeregeld weten we pas 100 procent zeker dat het cijfer van Grand Prix Radio echt te hoog is en gebaseerd is op simulcast van de tv-uitzending. Onze analyses die we nu kunnen doen vermoeden dit, maar kan pas bevestigd worden door encoding.

Foto: Grand Prix Radio