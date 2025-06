Qmusic is niet langer marktleider en is ingehaald door NPO Radio 2. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 23.

Opvallend is de stijging van Radio 538, waar afgelopen week een themaweek met jaren 90-muziek te horen was: de zender krijgt er maar liefst 2,2 procentpunt bij. Het gat tussen Radio 538 en ‘rivaal’ Qmusic is daarmee nog maar 0,5 procentpunt.

Andere stijgers zijn JOE (+0,7 procentpunt) en NPO Radio 1 (+0,6 procentpunt). De publieke nieuwszender lijkt te profiteren van de val van het kabinet. Radio 10, dat vorige week meerdere dagen in het teken stond van de Alpe d’HuZes, krijgt er ‘maar’ 0,2 procentpunt bij.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 23

2025 Week 22

2025 Week 23

2024 01. NPO Radio 2 11.8 % 12.1 % 0.3 12.8 % 1 02. Qmusic 11.5 % 12.4 % 0.9 12.3 % 0.8 03. Radio 538 11.0 % 8.8 % 2.2 9.0 % 2 04. NPO Radio 1 8.6 % 8.0 % 0.6 7.7 % 0.9 05. NPO Radio 5 8.2 % 8.5 % 0.3 6.9 % 1.3 06. Radio 10 7.4 % 7.2 % 0.2 7.7 % 0.3 07. Sky Radio 6.4 % 6.8 % 0.4 8.6 % 2.2 08. JOE 5.6 % 4.9 % 0.7 5.2 % 0.4 09. RPO Radio 5.4 % 5.7 % 0.3 % 10. E Power 3.4 % 3.6 % 0.2 3.3 % 0.1 11. Radio Veronica 3.3 % 3.4 % 0.1 2.5 % 0.8 12. 100% NL 2.9 % 3.3 % 0.4 3.6 % 0.7 13. Radio 10 extra* 2.2 % 2.1 % 0.1 1.7 % 0.5 14. NPO Klassiek 2.1 % 1.9 % 0.2 1.6 % 0.5 15. NPO 3FM 2.0 % 1.8 % 0.2 2.2 % 0.2 16. SLAM! 1.0 % 1.2 % 0.2 1.1 % 0.1 17. KINK 0.9 % 0.8 % 0.1 0.7 % 0.2 18. Qmusic extra* 0.9 % 0.9 % = 1.1 % 0.2 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.7 % 0.1 0.9 % 0.1 20. NPO Sterren NL 0.7 % 0.7 % = % 21. Radio 538 extra* 0.6 % 0.6 % = 0.9 % 0.3 22. Qmusic Limburg 0.6 % 0.7 % 0.1 0.4 % 0.2 23. NPO Soul & Jazz 0.5 % 0.8 % 0.3 % 24. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.3 % 0.1 25. 100%NL extra* 0.3 % 0.3 % = 0.0 % 0.3 26. SLAM! extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.1 % 0.2 27. Radio Noordzee 0.2 % 0.3 % 0.1 % 28. Veronica extra* 0.2 % 0.3 % 0.1 0.0 % 0.2 29. Sublime 0.2 % 0.3 % 0.1 0.5 % 0.3 30. Radio 10 Brabant 0.2 % 0.3 % 0.1 0.3 % 0.1 31. AAS Network 0.1 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.1 32. NPO Campus Radio 0.1 % 0.1 % = % 33. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % 34. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 35. Decibel 0.0 % 0.0 % = % 36. KINK extra* 0.0 % 0.1 % 0.1 0.0 % = extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 en SLAM! extra zenders Dalers 100% NL, AAS Network, E Power, KINK extra zenders, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, Qmusic, Qmusic Limburg, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders Gelijk 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, Decibel, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, Radio 538 extra zenders en Sky Radio extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 23

2025 Week 22

2025 Week 23

2024 01. NPO Radio 5 582 591 9 181 401 02. NPO Klassiek 360 267 93 102 258 03. NPO Radio 2 337 338 1 120 217 04. NPO Radio 1 291 296 5 93 198 05. NPO Soul & Jazz 262 382 120 06. Radio 10 242 230 12 104 138 07. Radio 538 240 198 42 83 157 08. Qmusic 218 216 2 86 132 09. Radio Veronica 203 186 17 80 123 10. KINK 193 213 20 90 103 11. NPO Sterren NL 159 186 27 12. JOE 158 141 17 83 75 13. E Power 148 141 7 75 73 14. Radio 10 extra* 148 133 15 72 76 15. 100% NL 139 142 3 75 64 16. Sky Radio 138 140 2 75 63 17. SLAM! 136 127 9 60 76 18. RPO Radio 134 133 1 19. Radio Noordzee 132 203 71 20. NPO 3FM 122 120 2 75 47 21. Qmusic Limburg 116 112 4 43 73 22. 100%NL extra* 92 108 16 15 77 23. Sublime 79 109 30 114 35 24. Qmusic extra* 76 70 6 55 21 25. BNR Nieuwsradio 76 71 5 53 23 26. Radio 538 extra* 66 56 10 62 4 27. Radio 10 Brabant 62 98 36 57 5 28. NPO Campus Radio 59 92 33 29. Veronica extra* 53 54 1 18 35 30. Sky Radio extra* 52 42 10 43 9 31. SLAM! extra* 50 52 2 17 33 32. KINK extra* 39 55 16 30 9 33. 4EVER49 Radio 28 27 1 34. Decibel 26 52 26 35. AAS Network 23 22 1 7 16 36. Mediahuis Radio extra* 10 5 5 20 10 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 4EVER49 Radio, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Sky Radio extra zenders Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, Decibel, KINK, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10 Brabant, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 23

2025 Week 22

2025 Week 23

2024 01. Qmusic 4.184.536 4.403.612 219.076 4.193.506 8.970 02. Sky Radio 3.680.688 3.715.954 35.266 3.856.193 175.505 03. Radio 538 3.611.958 3.422.706 189.252 3.545.874 66.084 04. RPO Radio 3.175.706 3.288.295 112.589 05. JOE 2.803.741 2.678.764 124.977 2.200.505 603.236 06. NPO Radio 2 2.767.497 2.749.315 18.182 2.950.767 183.270 07. Radio 10 2.404.974 2.410.513 5.539 2.482.029 77.055 08. NPO Radio 1 2.327.906 2.070.682 257.224 1.903.162 424.744 09. E Power 1.836.446 1.949.331 112.885 1.633.565 202.881 10. 100% NL 1.661.606 1.775.117 113.511 1.652.985 8.621 11. Radio Veronica 1.276.796 1.422.039 145.243 1.139.208 137.588 12. NPO 3FM 1.275.625 1.177.395 98.230 1.064.750 210.875 13. Radio 10 extra* 1.177.997 1.240.121 62.124 1.117.791 60.206 14. NPO Radio 5 1.112.809 1.107.445 5.364 899.915 212.894 15. Qmusic extra* 913.697 1.026.218 112.521 885.486 28.211 16. BNR Nieuwsradio 820.432 758.024 62.408 585.229 235.203 17. Radio 538 extra* 753.577 851.743 98.166 671.220 82.357 18. Sky Radio extra* 601.360 737.348 135.988 487.381 113.979 19. SLAM! 567.394 721.502 154.108 762.850 195.456 20. AAS Network 496.238 523.470 27.232 417.838 78.400 21. NPO Klassiek 458.033 553.784 95.751 407.808 50.225 22. Qmusic Limburg 399.532 452.515 52.983 429.472 29.940 23. SLAM! extra* 397.768 281.916 115.852 197.296 200.472 24. KINK 368.914 296.652 72.262 309.839 59.075 25. NPO Sterren NL 365.277 300.640 64.637 26. Veronica extra* 328.934 380.698 51.764 206.219 122.715 27. Mediahuis Radio extra* 269.692 309.599 39.907 221.942 47.750 28. 100%NL extra* 247.589 187.740 59.849 163.059 84.530 29. Radio 10 Brabant 239.648 204.944 34.704 239.592 56 30. Sublime 211.924 183.437 28.487 201.970 9.954 31. NPO Soul & Jazz 156.852 155.920 932 32. Radio Noordzee 139.367 116.033 23.334 33. 4EVER49 Radio 117.781 76.323 41.458 34. NPO Campus Radio 116.459 96.456 20.003 35. KINK extra* 90.544 111.843 21.299 76.071 14.473 36. Decibel 86.034 68.003 18.031 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Decibel, JOE, KINK, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio Noordzee, SLAM! extra zenders en Sublime Dalers 100% NL, AAS Network, E Power, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak