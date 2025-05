Qmusic is dankzij de actie ‘Wanted Marieke‘ verder uitgelopen op NPO Radio 2. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 21. De zender kreeg in de week dat Domien op Marieke ging jagen, er bijna twee procentpunt marktaandeel bij. Waar Qmusic wist te groeien, leverde 538 juist in: de zender daalde 1,3 procentpunt.

Ook NPO Radio 1 doet goede zaken. 3FM, KINK, Radio 10 Extra zenders en SLAM! groeien. Na 538 zijn Sky Radio en JOE de zenders die het meeste marktaandeel inleveren.

Bij het weekbereik is Q ook marktleider en bij de luistertijd blijft NPO Radio 5 bovenaan staan.

2024 01. Qmusic 14.0 % 12.1 % 1.9 11.2 % 2.8 02. NPO Radio 2 11.5 % 11.8 % 0.3 12.1 % 0.6 03. NPO Radio 5 8.7 % 8.8 % 0.1 6.8 % 1.9 04. NPO Radio 1 8.4 % 8.0 % 0.4 9.0 % 0.6 05. Radio 538 8.4 % 9.7 % 1.3 9.2 % 0.8 06. Radio 10 6.9 % 6.9 % = 8.4 % 1.5 07. Sky Radio 6.5 % 7.1 % 0.6 9.0 % 2.5 08. RPO Radio 5.2 % 5.3 % 0.1 % 09. JOE 4.8 % 5.2 % 0.4 4.7 % 0.1 10. Radio Veronica 3.5 % 3.6 % 0.1 2.3 % 1.2 11. E Power 3.5 % 3.4 % 0.1 3.3 % 0.2 12. 100% NL 3.2 % 3.3 % 0.1 3.7 % 0.5 13. Radio 10 extra* 2.4 % 1.9 % 0.5 1.4 % 1 14. NPO Klassiek 2.2 % 2.0 % 0.2 1.7 % 0.5 15. NPO 3FM 1.8 % 1.6 % 0.2 2.1 % 0.3 16. SLAM! 1.2 % 1.1 % 0.1 1.1 % 0.1 17. KINK 1.0 % 0.8 % 0.2 0.6 % 0.4 18. Qmusic extra* 0.9 % 1.1 % 0.2 0.9 % = 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.8 % = 0.7 % 0.1 20. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 0.9 % 0.2 21. Qmusic Limburg 0.7 % 0.8 % 0.1 0.6 % 0.1 22. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.5 % 0.1 % 23. NPO Sterren NL 0.5 % 0.7 % 0.2 % 24. Grand Prix - Sport Radio 0.4 % 0.4 % = % 25. Sky Radio extra* 0.4 % 0.4 % = 0.2 % 0.2 26. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 27. Veronica extra* 0.3 % 0.4 % 0.1 0.1 % 0.2 28. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.2 % 0.1 0.4 % 0.1 29. Radio Noordzee 0.2 % 0.2 % = % 30. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 31. NPO Campus Radio 0.2 % 0.0 % 0.2 % 32. SLAM! extra* 0.1 % 0.3 % 0.2 0.1 % = 33. AAS Network 0.1 % 0.1 % = 0.0 % 0.1 34. Mediahuis Radio extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.1 % = 35. KINK extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.0 % 0.1 36. Decibel 0.0 % 0.1 % 0.1 0.0 % = 37. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 01. NPO Radio 5 582 572 10 161 421 02. NPO Radio 2 330 334 4 115 215 03. NPO Radio 1 317 262 55 96 221 04. NPO Klassiek 308 306 2 102 206 05. NPO Soul & Jazz 260 157 103 06. Qmusic 247 215 32 80 167 07. KINK 239 191 48 82 157 08. Radio 10 227 225 2 97 130 09. Radio Veronica 196 203 7 80 116 10. Radio 538 189 217 28 81 108 11. Radio 10 extra* 157 114 43 62 95 12. SLAM! 150 139 11 65 85 13. 100% NL 147 153 6 77 70 14. E Power 142 136 6 64 78 15. JOE 141 151 10 71 70 16. Qmusic Limburg 138 140 2 66 72 17. NPO 3FM 135 113 22 71 64 18. Sky Radio 134 148 14 72 62 19. NPO Sterren NL 127 138 11 20. RPO Radio 125 124 1 21. Radio Noordzee 117 100 17 22. Sublime 114 106 8 92 22 23. NPO Campus Radio 107 29 78 24. Grand Prix - Sport Radio 102 113 11 25. BNR Nieuwsradio 86 81 5 42 44 26. Veronica extra* 79 89 10 64 15 27. Radio 10 Brabant 76 78 2 68 8 28. Qmusic extra* 65 85 20 42 23 29. Radio 538 extra* 65 62 3 62 3 30. 100%NL extra* 53 71 18 10 43 31. Sky Radio extra* 41 51 10 29 12 32. SLAM! extra* 37 67 30 16 21 33. KINK extra* 34 33 1 13 21 34. Mediahuis Radio extra* 25 18 7 41 16 35. Decibel 25 75 50 19 6 36. AAS Network 17 21 4 7 10 37. 4EVER49 Radio 15 18 3 extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 01. Qmusic 4.589.529 4.369.594 219.935 4.068.719 520.810 02. Sky Radio 3.926.633 3.714.162 212.471 3.961.285 34.652 03. Radio 538 3.571.676 3.468.879 102.797 3.428.417 143.259 04. RPO Radio 3.362.685 3.327.544 35.141 05. NPO Radio 2 2.825.395 2.750.976 74.419 2.751.562 73.833 06. JOE 2.773.872 2.690.362 83.510 2.190.021 583.851 07. Radio 10 2.449.774 2.400.232 49.542 2.622.577 172.803 08. NPO Radio 1 2.143.210 2.366.569 223.359 2.179.620 36.410 09. E Power 1.972.146 1.930.167 41.979 1.848.577 123.569 10. 100% NL 1.758.984 1.666.903 92.081 1.639.878 119.106 11. Radio Veronica 1.440.293 1.363.979 76.314 1.032.656 407.637 12. Radio 10 extra* 1.227.318 1.308.615 81.297 974.651 252.667 13. NPO Radio 5 1.215.193 1.192.772 22.421 971.700 243.493 14. Qmusic extra* 1.074.166 1.051.765 22.401 937.236 136.930 15. NPO 3FM 1.056.524 1.074.425 17.901 1.143.522 86.998 16. Radio 538 extra* 887.444 854.675 32.769 754.245 133.199 17. Sky Radio extra* 754.830 687.500 67.330 443.330 311.500 18. BNR Nieuwsradio 753.896 761.414 7.518 547.849 206.047 19. SLAM! 670.090 625.714 44.376 683.345 13.255 20. NPO Klassiek 568.286 504.440 63.846 422.738 145.548 21. AAS Network 515.212 527.189 11.977 380.339 134.873 22. Qmusic Limburg 413.005 417.437 4.432 290.313 122.692 23. NPO Sterren NL 340.826 404.668 63.842 24. Grand Prix - Sport Radio 326.047 254.212 71.835 25. KINK 325.223 317.167 8.056 265.480 59.743 26. SLAM! extra* 312.286 377.655 65.369 191.978 120.308 27. Veronica extra* 312.177 378.220 66.043 112.324 199.853 28. Mediahuis Radio extra* 302.483 180.955 121.528 143.058 159.425 29. 100%NL extra* 286.281 268.158 18.123 167.381 118.900 30. Radio 10 Brabant 270.438 191.020 79.418 217.236 53.202 31. Sublime 217.234 220.737 3.503 211.128 6.106 32. NPO Soul & Jazz 187.834 224.978 37.144 33. 4EVER49 Radio 162.179 99.976 62.203 34. KINK extra* 153.884 81.733 72.151 77.667 76.217 35. Radio Noordzee 137.070 136.556 514 36. NPO Campus Radio 120.081 100.982 19.099 37. Decibel 110.987 85.710 25.277 65.753 45.234 extra* = Extra zenders / Themazenders



