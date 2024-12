In de luistercijfers van week 46 zijn fouten gemaakt. Dat meldt het Nationaal Media Onderzoek (NMO), die de luistercijfers uitvoert. Bij controle bleek dat een aantal respondenten onterecht niet is meegenomen. Hierdoor zijn hun luisterdata niet verwerkt in de luistercijfers. Dat is vandaag hersteld in gecorrigeerde cijfers.

Vooral Radio 538 is de dupe van die fout. Het station had oorspronkelijk een marktaandeel van 8,5 procent in week 46, maar dat is nu gecorrigeerd naar 9,2 procent – een verschil van 0,7 procentpunt. Bij bijna alle andere zenders gaat het om een veel kleiner verschil in de nieuwe meting, van 0,1 tot 0,3 procentpunt.

Dit zijn de gecorrigeerde luistercijfers over week 46:

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 46

2024 Week 45

2024 Week 46

2023 01. NPO Radio 2 12.6 % 12.0 % 0.6 12.6 % = 02. Qmusic 11.1 % 11.4 % 0.3 14.2 % 3.1 03. Radio 538 9.2 % 10.8 % 1.6 8.1 % 1.1 04. NPO Radio 1 8.1 % 7.9 % 0.2 8.8 % 0.7 05. NPO Radio 5 7.8 % 7.6 % 0.2 7.2 % 0.6 06. Sky Radio 7.5 % 7.8 % 0.3 8.9 % 1.4 07. RPO Radio 6.3 % % % 08. JOE 5.8 % 5.2 % 0.6 4.3 % 1.5 09. Radio 10 5.8 % 5.8 % = 8.9 % 3.1 10. Radio Veronica 4.6 % 4.2 % 0.4 2.5 % 2.1 11. 100% NL 4.0 % 3.9 % 0.1 3.7 % 0.3 12. E Power 3.2 % 3.3 % 0.1 3.2 % = 13. NPO 3FM 2.0 % 2.2 % 0.2 1.6 % 0.4 14. Radio 10 extra* 1.6 % 1.3 % 0.3 0.8 % 0.8 15. NPO Klassiek 1.6 % 1.9 % 0.3 1.6 % = 16. NPO extra* 1.1 % 1.3 % 0.2 1.0 % 0.1 17. Qmusic extra* 1.1 % 0.8 % 0.3 0.5 % 0.6 18. SLAM! 0.9 % 0.8 % 0.1 0.7 % 0.2 19. KINK 0.8 % 0.9 % 0.1 0.4 % 0.4 20. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.9 % 0.1 0.8 % = 21. Classic NL 0.6 % 0.6 % = 0.6 % = 22. Sky Radio extra* 0.6 % 0.6 % = 0.4 % 0.2 23. Qmusic Limburg 0.5 % 0.4 % 0.1 0.6 % 0.1 24. Radio 538 extra* 0.5 % 0.7 % 0.2 0.6 % 0.1 25. Jumbo Radio 0.3 % 0.3 % = % 26. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.3 % = 27. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.3 % = 0.1 % 0.2 28. Mediahuis Radio extra* 0.2 % 0.2 % = % 29. Veronica extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.1 % = 30. AAS Network 0.1 % 0.1 % = % 31. SLAM! extra* 0.1 % 0.1 % = 0.2 % 0.1 32. 100%NL extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 33. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.2 % 0.2 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, JOE, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en Veronica extra zenders Dalers BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO extra zenders, Qmusic, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Sky Radio Gelijk 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, Jumbo Radio, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

2024 Week 45

2024 Week 46

2023 01. NPO Radio 5 190 188 2 169 21 02. NPO Radio 2 122 117 5 115 7 03. Radio Veronica 116 108 8 82 34 04. KINK 102 99 3 94 8 05. Classic NL 100 100 = 98 2 06. NPO Klassiek 97 107 10 95 2 07. NPO extra* 95 102 7 96 1 08. Radio 10 92 94 2 109 17 09. NPO Radio 1 90 84 6 98 8 10. Radio 538 84 93 9 80 4 11. Qmusic 81 84 3 97 16 12. JOE 77 71 6 76 1 13. Radio 10 extra* 73 64 9 60 13 14. RPO Radio 72 15. Sublime 70 74 4 89 19 16. Sky Radio 69 71 2 74 5 17. 100% NL 69 72 3 81 12 18. E Power 67 64 3 69 2 19. NPO 3FM 64 71 7 53 11 20. BNR Nieuwsradio 53 51 2 58 5 21. Qmusic extra* 50 52 2 38 12 22. SLAM! 49 59 10 47 2 23. Radio 538 extra* 49 55 6 57 8 24. Radio 10 Brabant 44 37 7 27 17 25. Qmusic Limburg 43 34 9 49 6 26. Sky Radio extra* 42 44 2 38 4 27. Mediahuis Radio extra* 39 45 6 28. Veronica extra* 35 16 19 38 3 29. 100%NL extra* 24 36 12 31 7 30. Jumbo Radio 18 16 2 31. SLAM! extra* 17 16 1 16 1 32. KINK extra* 15 23 8 58 43 33. AAS Network 7 6 1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, Jumbo Radio, KINK, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO extra zenders, Qmusic, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders en Sublime Gelijk Classic NL

2024 Week 45

2024 Week 46

2023 01. Qmusic 3.997.927 4.079.630 81.703 4.067.449 69.522 02. Sky Radio 3.665.118 3.898.660 233.542 3.983.955 318.837 03. Radio 538 3.543.251 3.437.372 105.879 3.228.876 314.375 04. RPO Radio 2.825.894 05. NPO Radio 2 2.675.296 2.724.740 49.444 2.888.722 213.426 06. JOE 2.561.234 2.526.484 34.750 1.837.241 723.993 07. Radio 10 2.180.635 2.261.365 80.730 2.333.570 152.935 08. NPO Radio 1 2.096.482 2.478.671 382.189 2.012.940 83.542 09. 100% NL 1.862.617 1.718.399 144.218 1.452.765 409.852 10. E Power 1.777.279 1.857.765 80.486 1.767.452 9.827 11. NPO 3FM 1.198.289 1.148.259 50.030 1.063.989 134.300 12. Radio Veronica 1.158.922 1.315.265 156.343 1.096.913 62.009 13. Jumbo Radio 1.154.190 1.025.813 128.377 14. Radio 10 extra* 1.021.967 980.379 41.588 602.644 419.323 15. NPO Radio 5 992.370 884.676 107.694 1.031.038 38.668 16. Qmusic extra* 985.764 771.361 214.403 685.776 299.988 17. SLAM! 758.177 577.894 180.283 681.839 76.338 18. AAS Network 747.078 676.126 70.952 19. Sky Radio extra* 709.450 625.380 84.070 505.556 203.894 20. Radio 538 extra* 631.485 623.551 7.934 433.478 198.007 21. BNR Nieuwsradio 572.997 650.823 77.826 465.107 107.890 22. NPO extra* 531.507 525.679 5.828 386.032 145.475 23. NPO Klassiek 474.616 490.123 15.507 458.329 16.287 24. Qmusic Limburg 380.990 434.363 53.373 400.343 19.353 25. SLAM! extra* 282.702 211.892 70.810 568.277 285.575 26. Mediahuis Radio extra* 276.465 236.647 39.818 27. KINK 254.920 351.301 96.381 186.065 68.855 28. Radio 10 Brabant 241.196 331.434 90.238 255.140 13.944 29. Classic NL 208.350 185.137 23.213 164.558 43.792 30. Sublime 195.710 186.106 9.604 159.954 35.756 31. 100%NL extra* 157.652 139.282 18.370 242.412 84.760 32. Veronica extra* 151.667 125.025 26.642 182.314 30.647 33. KINK extra* 95.332 114.743 19.411 187.603 92.271 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, Classic NL, JOE, Jumbo Radio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO extra zenders, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio Veronica en Sky Radio

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: Radio 538