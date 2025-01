De tweede stemronde van de Gouden RadioRing is inmiddels begonnen. In de eerste ronde kon er gestemd worden op een longlist en inmiddels is die lijst teruggebracht naar een top vijf. In de tweede stemronde kan op deze programma’s, podcasts en personen gestemd worden.

Er zijn meerdere oud winnaars genomineerd voor de prijs. Zo wonnen Mattie & Marieke de Gouden RadioRing al in 2021, een jaar eerder ging de prijs naar Jan-Willem Start Op! En Marcel de Vries won de prijs eerder met RadioNL en is nu genomineerd met zijn programma op NPO Sterren NL.

De RadioRing voor Beste Presentator ging, toen het nog geen genderneutrale prijs was, eerder al naar Domien Verschuuren en Mattie Valk. Vorig jaar waren er geen vrouwen genomineerd voor deze prijs. Astrid de Jong kwam daarop met een alternatieve prijs, die ging naar Vonneke Ritfeld. Zij is nu wel genomineerd

Genomineerden voor RadioRing Beste Presentator:

Domien Verschuuren (Qmusic)

Emmely de Wilt (NPO Radio 2)

Marcel de Vries (NPO Sterren NL)

Mattie Valk (Qmusic)

Vonneke Ritfeld (FunX)

Genomineerden De Gouden RadioRing (beste radioprogramma):

Bas & Dylan (Radio 538)

Jan-Willem Start Op! (NPO Radio 2)

Marcel in de Morgen (NPO Sterren NL)

Mattie & Marieke (Qmusic)

Nordin & Vonneke (FunX)

Genomineerden voor RadioRing Beste Podcast:

Geenfilter

Bankzitters: Achter de schermen

De Stemming van Vullings en Van der Wulp

Het land van Wierd Duk

Over mijn Lijk – De podcast

Stemmen kan tot 30 januari 12:00 uur, in de avond vindt vervolgens de uitreiking plaats in theater De Vorstin in Hilversum. De uitreiking is te volgen via NPO 1 Extra of via het YouTube-kanaal van AVROTROS.