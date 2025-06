Qmusic krijgt er 2 procentpunt marktaandeel bij en is daarmee de nieuwe marktleider. NPO Radio 2 stijgt wel iets (+0,4 procentpunt), maar dat is niet genoeg om aan kop te blijven. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 25. Op Qmusic is sinds afgelopen vrijdag de ‘Foute 1500’ te horen.

Radio 10 profiteert van de ’80s en 90s Top 1500′ en krijgt er 0,4 procentpunt marktaandeel bij. Een opvallende stijger is SLAM!: het station klimt van 1 procent naar 1,5 procent marktaandeel. NPO Radio 1 levert veel in: -0,8 procentpunt.

2024 01. Qmusic 12.8 % 10.8 % 2 12.4 % 0.4 02. NPO Radio 2 12.0 % 11.6 % 0.4 13.2 % 1.2 03. Radio 538 8.8 % 8.9 % 0.1 7.9 % 0.9 04. NPO Radio 1 8.0 % 8.8 % 0.8 8.5 % 0.5 05. Radio 10 8.0 % 7.6 % 0.4 7.9 % 0.1 06. NPO Radio 5 7.4 % 7.7 % 0.3 6.9 % 0.5 07. Sky Radio 6.4 % 6.8 % 0.4 7.9 % 1.5 08. JOE 5.8 % 5.8 % = 5.4 % 0.4 09. RPO Radio 5.0 % 6.3 % 1.3 % 10. Radio Veronica 4.0 % 3.8 % 0.2 2.5 % 1.5 11. E Power 3.6 % 3.7 % 0.1 2.8 % 0.8 12. 100% NL 3.1 % 3.0 % 0.1 3.6 % 0.5 13. Radio 10 extra* 2.1 % 2.2 % 0.1 1.4 % 0.7 14. NPO Klassiek 1.9 % 1.8 % 0.1 1.3 % 0.6 15. NPO 3FM 1.9 % 1.9 % = 2.4 % 0.5 16. SLAM! 1.5 % 1.0 % 0.5 0.9 % 0.6 17. Qmusic extra* 0.9 % 0.9 % = 1.3 % 0.4 18. BNR Nieuwsradio 0.9 % 0.9 % = 0.9 % = 19. NPO Sterren NL 0.7 % 0.6 % 0.1 % 20. Qmusic Limburg 0.7 % 0.6 % 0.1 0.4 % 0.3 21. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 0.8 % 0.1 22. KINK 0.7 % 0.7 % = 0.6 % 0.1 23. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.5 % 0.1 % 24. Sky Radio extra* 0.5 % 0.5 % = 0.2 % 0.3 25. NPO Campus Radio 0.4 % 0.2 % 0.2 % 26. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 27. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 28. SLAM! extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 29. Grand Prix - Sport Radio 0.2 % 0.8 % 0.6 % 30. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 31. AAS Network 0.1 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.1 32. Veronica extra* 0.1 % 0.4 % 0.3 0.1 % = 33. Radio Noordzee 0.1 % 0.3 % 0.2 % 34. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 35. Decibel 0.0 % % % 36. 4EVER49 Radio 0.0 % % % 37. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, Radio Veronica en SLAM! Dalers AAS Network, E Power, Grand Prix - Sport Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 5, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Sky Radio en Veronica extra zenders Gelijk 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders en Sublime

extra* = Extra zenders / Themazenders

2024 01. NPO Radio 5 545 514 31 178 367 02. NPO Klassiek 346 337 9 83 263 03. NPO Radio 2 330 324 6 128 202 04. NPO Radio 1 297 318 21 88 209 05. Radio 10 278 229 49 106 172 06. NPO Campus Radio 275 101 174 07. Grand Prix - Sport Radio 252 194 58 08. Radio Veronica 244 215 29 89 155 09. Qmusic 226 191 35 89 137 10. NPO Soul & Jazz 204 258 54 11. Radio 538 184 192 8 73 111 12. JOE 167 163 4 85 82 13. SLAM! 155 110 45 54 101 14. NPO Sterren NL 155 150 5 15. E Power 142 135 7 64 78 16. KINK 141 165 24 72 69 17. 100% NL 138 126 12 75 63 18. Sky Radio 135 136 1 71 64 19. Qmusic Limburg 133 103 30 49 84 20. NPO 3FM 131 121 10 70 61 21. Radio 10 extra* 119 138 19 70 49 22. RPO Radio 109 142 33 23. Sublime 91 102 11 95 4 24. Radio 10 Brabant 90 92 2 64 26 25. BNR Nieuwsradio 70 75 5 54 16 26. Radio Noordzee 68 121 53 27. Qmusic extra* 66 64 2 64 2 28. Radio 538 extra* 60 56 4 60 = 29. 100%NL extra* 56 48 8 18 38 30. Sky Radio extra* 51 54 3 26 25 31. SLAM! extra* 45 40 5 18 27 32. Veronica extra* 37 94 57 37 = 33. Decibel 23 34. 4EVER49 Radio 21 35. KINK extra* 20 33 13 73 53 36. AAS Network 20 23 3 5 15 37. Mediahuis Radio extra* 8 13 5 32 24 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix - Sport Radio, JOE, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! en SLAM! extra zenders Dalers AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio Noordzee, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

2024 01. Qmusic 4.312.524 4.167.625 144.899 4.156.627 155.897 02. Radio 538 3.641.563 3.429.055 212.508 3.478.363 163.200 03. Sky Radio 3.618.249 3.665.421 47.172 3.633.420 15.171 04. RPO Radio 3.467.799 3.277.819 189.980 05. NPO Radio 2 2.756.264 2.648.476 107.788 2.703.501 52.763 06. JOE 2.653.966 2.623.902 30.064 2.139.970 513.996 07. Radio 10 2.185.690 2.440.988 255.298 2.452.094 266.404 08. NPO Radio 1 2.047.837 2.036.756 11.081 2.319.797 271.960 09. E Power 1.903.659 2.000.279 96.620 1.658.610 245.049 10. 100% NL 1.718.030 1.773.385 55.355 1.762.348 44.318 11. Radio 10 extra* 1.326.179 1.188.047 138.132 943.882 382.297 12. Radio Veronica 1.257.983 1.295.379 37.396 1.087.302 170.681 13. NPO 3FM 1.085.891 1.180.493 94.602 1.212.437 126.546 14. Qmusic extra* 1.033.486 1.068.536 35.050 921.448 112.038 15. NPO Radio 5 1.032.611 1.103.967 71.356 901.888 130.723 16. BNR Nieuwsradio 941.923 874.644 67.279 629.178 312.745 17. Radio 538 extra* 904.675 908.928 4.253 712.394 192.281 18. Sky Radio extra* 771.528 686.551 84.977 508.780 262.748 19. SLAM! 728.047 666.942 61.105 670.636 57.411 20. AAS Network 562.397 525.522 36.875 360.925 201.472 21. NPO Klassiek 422.795 394.672 28.123 432.365 9.570 22. Qmusic Limburg 408.471 444.339 35.868 333.625 74.846 23. NPO Sterren NL 363.586 296.198 67.388 24. KINK 361.745 330.386 31.359 311.011 50.734 25. Veronica extra* 297.109 331.384 34.275 183.877 113.232 26. SLAM! extra* 286.519 306.532 20.013 153.720 132.799 27. Radio 10 Brabant 264.109 245.731 18.378 205.687 58.422 28. 100%NL extra* 255.814 301.871 46.057 193.420 62.394 29. Sublime 235.392 223.977 11.415 175.581 59.811 30. NPO Soul & Jazz 219.199 156.418 62.781 31. Mediahuis Radio extra* 202.800 200.715 2.085 185.566 17.234 32. KINK extra* 171.687 88.762 82.925 93.968 77.719 33. Radio Noordzee 132.170 166.577 34.407 34. Decibel 105.143 35. NPO Campus Radio 96.665 130.448 33.783 36. 4EVER49 Radio 90.007 37. Grand Prix - Sport Radio 59.992 309.748 249.756 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers AAS Network, BNR Nieuwsradio, JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM!, Sky Radio extra zenders en Sublime Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, E Power, Grand Prix - Sport Radio, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 5, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

