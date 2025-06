Radio Veronica krijgt er 0,5 procentpunt marktaandeel bij en is daarmee van de landelijke radiozenders de grootste stijger van afgelopen week.

De stations in de top drie – NPO Radio 2, Qmusic en Radio 538 – leveren juist allemaal in. Bij 538 gaat er na een succesvolle 90s-week ruim twee procentpunt marktaandeel af. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 24.

De regionale zenders, vertegenwoordigd in RPO Radio, krijgen er flink marktaandeel bij en plussen 0,9 procentpunt. Ook Sky Radio doet goede zaken, met 0,4 procentpunt erbij.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 24

2025 Week 23

2025 Week 24

2024 01. NPO Radio 2 11.6 % 11.8 % 0.2 13.2 % 1.6 02. Qmusic 10.8 % 11.5 % 0.7 12.2 % 1.4 03. Radio 538 8.9 % 11.0 % 2.1 8.3 % 0.6 04. NPO Radio 1 8.8 % 8.6 % 0.2 8.1 % 0.7 05. NPO Radio 5 7.7 % 8.2 % 0.5 7.1 % 0.6 06. Radio 10 7.6 % 7.4 % 0.2 7.6 % = 07. Sky Radio 6.8 % 6.4 % 0.4 7.9 % 1.1 08. RPO Radio 6.3 % 5.4 % 0.9 % 09. JOE 5.8 % 5.6 % 0.2 5.2 % 0.6 10. Radio Veronica 3.8 % 3.3 % 0.5 2.4 % 1.4 11. E Power 3.7 % 3.4 % 0.3 3.1 % 0.6 12. 100% NL 3.0 % 2.9 % 0.1 3.6 % 0.6 13. Radio 10 extra* 2.2 % 2.2 % = 1.5 % 0.7 14. NPO 3FM 1.9 % 2.0 % 0.1 2.5 % 0.6 15. NPO Klassiek 1.8 % 2.1 % 0.3 1.6 % 0.2 16. SLAM! 1.0 % 1.0 % = 1.1 % 0.1 17. BNR Nieuwsradio 0.9 % 0.8 % 0.1 0.9 % = 18. Qmusic extra* 0.9 % 0.9 % = 1.0 % 0.1 19. Grand Prix - Sport Radio 0.8 % % % 20. KINK 0.7 % 0.9 % 0.2 0.6 % 0.1 21. Radio 538 extra* 0.7 % 0.6 % 0.1 0.8 % 0.1 22. Qmusic Limburg 0.6 % 0.6 % = 0.4 % 0.2 23. NPO Sterren NL 0.6 % 0.7 % 0.1 % 24. NPO Soul & Jazz 0.5 % 0.5 % = % 25. Sky Radio extra* 0.5 % 0.4 % 0.1 0.3 % 0.2 26. Veronica extra* 0.4 % 0.2 % 0.2 0.1 % 0.3 27. Sublime 0.3 % 0.2 % 0.1 0.5 % 0.2 28. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.2 % 0.1 0.4 % 0.1 29. Radio Noordzee 0.3 % 0.2 % 0.1 % 30. 100%NL extra* 0.2 % 0.3 % 0.1 0.0 % 0.2 31. NPO Campus Radio 0.2 % 0.1 % 0.1 % 32. SLAM! extra* 0.2 % 0.3 % 0.1 0.1 % 0.1 33. AAS Network 0.2 % 0.1 % 0.1 0.0 % 0.2 34. KINK extra* 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = 35. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, KINK, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 538 en SLAM! extra zenders Gelijk KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 extra zenders en SLAM!

2025 Week 23

2025 Week 24

2024 01. NPO Radio 5 514 582 68 190 324 02. NPO Klassiek 337 360 23 98 239 03. NPO Radio 2 324 337 13 123 201 04. NPO Radio 1 318 291 27 89 229 05. NPO Soul & Jazz 258 262 4 06. Radio 10 229 242 13 94 135 07. Radio Veronica 215 203 12 85 130 08. Grand Prix - Sport Radio 194 09. Radio 538 192 240 48 75 117 10. Qmusic 191 218 27 86 105 11. KINK 165 193 28 82 83 12. JOE 163 158 5 81 82 13. NPO Sterren NL 150 159 9 14. RPO Radio 142 134 8 15. Radio 10 extra* 138 148 10 66 72 16. Sky Radio 136 138 2 68 68 17. E Power 135 148 13 67 68 18. 100% NL 126 139 13 77 49 19. Radio Noordzee 121 132 11 20. NPO 3FM 121 122 1 77 44 21. SLAM! 110 136 26 73 37 22. Qmusic Limburg 103 116 13 41 62 23. Sublime 102 79 23 103 1 24. NPO Campus Radio 101 59 42 25. Veronica extra* 94 53 41 26 68 26. Radio 10 Brabant 92 62 30 51 41 27. BNR Nieuwsradio 75 76 1 56 19 28. Qmusic extra* 64 76 12 53 11 29. Radio 538 extra* 56 66 10 66 10 30. Sky Radio extra* 54 52 2 40 14 31. 100%NL extra* 48 92 44 17 31 32. SLAM! extra* 40 50 10 24 16 33. KINK extra* 33 39 6 27 6 34. AAS Network 23 23 = 5 18 35. Mediahuis Radio extra* 13 10 3 37 24 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio Veronica, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, SLAM!, SLAM! extra zenders en Sky Radio Gelijk AAS Network

2025 Week 23

2025 Week 24

2024 01. Qmusic 4.167.625 4.184.536 16.911 3.992.348 175.277 02. Sky Radio 3.665.421 3.680.688 15.267 3.991.306 325.885 03. Radio 538 3.429.055 3.611.958 182.903 3.472.610 43.555 04. RPO Radio 3.277.819 3.175.706 102.113 05. NPO Radio 2 2.648.476 2.767.497 119.021 2.813.239 164.763 06. JOE 2.623.902 2.803.741 179.839 2.075.535 548.367 07. Radio 10 2.440.988 2.404.974 36.014 2.583.473 142.485 08. NPO Radio 1 2.036.756 2.327.906 291.150 2.252.682 215.926 09. E Power 2.000.279 1.836.446 163.833 1.680.243 320.036 10. 100% NL 1.773.385 1.661.606 111.779 1.619.174 154.211 11. Radio Veronica 1.295.379 1.276.796 18.583 1.048.303 247.076 12. Radio 10 extra* 1.188.047 1.177.997 10.050 1.030.808 157.239 13. NPO 3FM 1.180.493 1.275.625 95.132 1.183.159 2.666 14. NPO Radio 5 1.103.967 1.112.809 8.842 879.293 224.674 15. Qmusic extra* 1.068.536 913.697 154.839 875.138 193.398 16. Radio 538 extra* 908.928 753.577 155.351 618.627 290.301 17. BNR Nieuwsradio 874.644 820.432 54.212 578.824 295.820 18. Sky Radio extra* 686.551 601.360 85.191 464.187 222.364 19. SLAM! 666.942 567.394 99.548 579.420 87.522 20. AAS Network 525.522 496.238 29.284 587.746 62.224 21. Qmusic Limburg 444.339 399.532 44.807 391.857 52.482 22. NPO Klassiek 394.672 458.033 63.361 485.747 91.075 23. Veronica extra* 331.384 328.934 2.450 178.493 152.891 24. KINK 330.386 368.914 38.528 286.857 43.529 25. Grand Prix - Sport Radio 309.748 26. SLAM! extra* 306.532 397.768 91.236 166.226 140.306 27. 100%NL extra* 301.871 247.589 54.282 198.401 103.470 28. NPO Sterren NL 296.198 365.277 69.079 29. Radio 10 Brabant 245.731 239.648 6.083 292.719 46.988 30. Sublime 223.977 211.924 12.053 231.320 7.343 31. Mediahuis Radio extra* 200.715 269.692 68.977 167.159 33.556 32. Radio Noordzee 166.577 139.367 27.210 33. NPO Soul & Jazz 156.418 156.852 434 34. NPO Campus Radio 130.448 116.459 13.989 35. KINK extra* 88.762 90.544 1.782 88.506 256 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, E Power, NPO Campus Radio, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538 extra zenders, Radio Noordzee, Radio Veronica, SLAM!, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers JOE, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic, Radio 538, SLAM! extra zenders en Sky Radio

