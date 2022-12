Meer radiostations dan ooit organiseren dit jaar tijdens de week voor Kerst een thema- of actieweek. Uiteraard loopt op Radio 10 de ‘Top 4000’ en organiseert NPO 3FM Serious Request, maar ook op veel andere zenders is deze week iets speciaal te horen. Een overzicht.

Qmusic – Q-Escape Room

Qmusic heeft donderdagmiddag vier dj’s op gesloten in een escaperoom. Bram Krikke, Domien Verschuuren, Kai Merckx en Mattie Valk maken dagelijks van 6:00 tot 20:00 uur radio vanuit de escaperoom en lossen, met hulp van luisteraars, puzzels op om te ontsnappen.

Tot wanneer de uitzendingen doorgaan is afhankelijk van wanneer de dj’s ontsnappen. Het gaat ze in ieder geval niet meer lukken om binnen de recordtijd van 72 uur uit 2019 te ontsnappen. Vorig jaar zaten de dj’s uiteindelijk iets meer dan 140 uur opgesloten.

Meer over de Q-Escape Room.

Radio 10 – Top 4000

Radio 10 is bezig met de derde en laatste week van de ‘Top 4000’. Op maandagochtend begint het radiostation aan de top 1000 van de lijst, die dagelijks van 6:00 tot 0:00 uur te horen is. De ontknoping is op Kerstavond, even voor 19:00 uur. Queen staat op 1 met ‘Bohemian Rhapsody’.

Meer over de Top 4000 van Radio 10.

Radio 538 – Missie 538

Het team van Radio 538 komt deze week in actie voor het Prinses Maxima Centrum. Tot en met vrijdag organiseert het radiostation namelijk de derde editie van ‘Missie 538′. 24 uur per dag doen de dj’s van 538 verslag van acties van luisteraars en komen bn’ers langs om hun bijdrage te leveren. Ook zijn er de hele dag door live-optredens.

Meer over Missie 538.

Radio Veronica – Het Basispakket

Op Radio Veronica is twee weken lang Het Basispakket te horen. Deze week én tussen Kerst en Oud & Nieuw draait het radiostation alleen maar muziek die je volgens de muziekredactie van het radiostation minstens één keer in je leven gehoord moet hebben. Alle platen worden in alfabetische volgorde op basis van de titels gedraaid. Hoe de programmering eruit ziet, is niet bekend gemaakt.

Meer over Het Basispakket op Radio Veronica.

NPO 3FM – 3FM Serious Request

3FM is zondagmiddag gestart met de 19e editie van 3FM Serious Request. Rob Janssen, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen maken tot en met zaterdagmiddag 24 uur per dag radio van het Glazen Huis in Amersfoort. Ze halen tijdens deze editie geld op voor Het Vergeten Kind.

Meer over 3FM Serious Request.

SLAM! – Housuh in de Pauzuh XL

Ook SLAM! kiest voor een themaperiode die maar liefst twee weken duurt. De rest van het jaar zendt het radiostation 24 uur per dag ‘Housuh in de Pauzuh XL’ uit. Het gaat om een mix die bestaat uit onder meer r&b uit de 90’s, danceklappers uit de zero’s, hip hop uit de jaren ’10 tot en housetracks van nu.

Meer over Housuh in de Pauzuh XL op SLAM!.

KINK – Album Top 1000 a la Carte

KINK herhaalt deze week de ‘Album Top 1000’. De hitlijst werd in juli uitgezonden en wordt tot en met zaterdag herhaald. Luisteraars van het radiostation kunnen dit keer hun favoriete tracks van de albums in de lijst aanvragen.

Meer over de KINK Album Top 1000 a la Carte.

Foto: Qmusic, Radio 538, Nathan Reinds / NPO 3FM