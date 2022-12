3FM Serious Request is van start gegaan. Zojuist heeft actrice Angela Schijf Sophie Hijlkema, Barend van Deelen en Rob Janssen opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort. Ze halen geld op voor Het Vergeten Kind. Angela Schijf vroeg een plaat van Billie Eilish aan, die als eerste gedraaid werd.

Naast Barend, Sophie en Rob is er tijdens de Glazen Huis-week ook een rol weggelegd voor de overige 3FM-dj’s. Zij trekken het land in langs de acties die worden gevoerd en peilen de sfeer in Amersfoort rond het Glazen Huis. Op het terrein waar het Huis staat is een Kerstmarkt, waar ook geld in wordt gezameld.

Als vanouds

Het concept lijkt weer op 3FM Serious Request zoals het voor 2018 was. De drie dj’s zitten in het Glazen Huis en draaien verzoekjes, ze mogen niet eten en krijgen gasten, zoals de burgemeester van Amersfoort en Dennis Weening die als eerste nachtgast het huis in gaat. Daarnaast komen onder meer Giel Beelen, Meau, Angela Schijf, Bizzey, Jessie Maya, Qucee en Blanks langs in het Glazen Huis.

Voor Amersfoort, de stad waar het Glazen Huis voor de tweede keer komt te staan, is dit jaar een soort herkansing. Vorig jaar mochten er op het laatste moment geen bezoekers op het plein rondom het Glazen Huis staan vanwege de coronamaatregelen.

Foto: NPO 3FM/Nathan Reinds