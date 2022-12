Radio 10 is vanmiddag gestart met het uitzenen van de ‘Top 4000’. De lijst wordt voor de achtiende keer uitgezonden en duurt maart liefst 21 dagen. In tegenstelling tot de ‘Top 2000’ is de ‘Top 4000’ niet 24 uur per dag te horen. De uitzendingen begin elke dag om 6:00 uur en duren tot middernacht. De ontknoping is op Kerstavond (24 december) om 19:00 uur.

Lex Gaarthuis opende de lijst even na 12:00 uur vanmiddag met ‘Bad Girls’ van Donna Summer. ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen staat, net als de afgelopen twaalf jaar, op nummer 1. Michael Jackson en The Beatles zijn de meest genoteerde artiesten in de lijst. Veiden staan er 38 keer in.

De hoogste Nederlandse notering is net zoals de afgelopen twee jaar ‘Roller Coaster’ van Danny Vera. Wel daalde hij een plekje, want toen stond hij op nummer 2 en dit jaar op nummer 3. De drie hoogst genoteerde nieuwkomers zijn allemaal Nederlandse producties. Het gaat om Son Mieux met ‘Multicolor’ (96), Di-rect met ‘Through The Looking Glass’ (99) Goldband met ‘Noodgeval’ (205). De hele lijst vind je op de website van Radio 10.

Top 4000 Award

Afgelopen week ontving Bløf een ‘Top 4000 Oeuvre Award’. De band is de meest genoteerde Nederlandse act in de hitlijst en staat al sinds er al sinds de start in 2005 ieder jaar meerdere keren in. Dit jaar staat Bløf met 22 nummers in de ‘Top 4000’. De hoogste notering is ‘Zoutelande’ op nummer 21.

Foto: Radio 10