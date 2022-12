Er zijn verschillende actie- en themaweken aan de gang. Radio 538 en NPO 3FM zijn bezig geld op te halen voor goede doelen. Dit zijn de tussenstanden.

Radio 538 is vanochtend officieel van start gegaan met Missie 538; een actieweek waarin de dj’s samen met luisteraars geld ophalen voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Binnen een dag staat de teller op 440.285 euro.

“Wauw! We willen er alles aan doen om ieder kind met kanker te genezen mét optimale kwaliteit van leven en hiervoor hebben wij vier clean rooms nodig. Één clean room kost 1,2 miljoen euro en daarvan zitten we nu al bijna op de helft dankzij de luisteraars van Radio 538. Van zo’n succesvolle start hadden we alleen maar kunnen dromen”, aldus Lot Jens, directeur Prinses Máxima Centrum Foundation voor kinderoncologie.

“Vanuit het hele land worden acties gestart, massaal nummers aangevraagd, bedrijven doen prachtige donaties en de veiling gaat door het dak”, zegt Coco Hermans, Radio Director 538. “Klein of groot; met alle hulp van onze luisteraars dragen we ons steentje bij aan de missie van het Prinses Máxima Centrum om ieder kind met kanker te genezen. We hopen dat deze succesvolle eerste dag een voorbode is voor de rest van onze actieweek en dat we samen met de luisteraar een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de clean rooms om zoveel mogelijk kinderen met kanker te kunnen helpen.”

Serious Request

NPO 3FM is al iets langer bezig met Serious Request. Gisterenmiddag werden drie dj’s opgesloten in het Glazen Huis in Amersfoort. Na ruim één dag actievoeren heeft de actie 403.112 euro opgehaald voor Het Vergeten Kind. Met dit bedrag kan Het Vergeten Kind ruim 16.000 lichtpuntjes bezorgen in het leven van deze vergeten kinderen.

Foto: NPO 3FM