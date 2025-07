De rechter in Rotterdam heeft alle bezwaren van KINK over de verdeling van de FM-frequenties in 2023 verworpen. De radiozender had het ministerie van Economische Zaken voor het het College van Beroep voor het bedrijfsleven gedaagd, omdat de veiling van de frequenties oneerlijk verlopen zou zijn. De zender viel er vooral over dat er een ‘ongeoorloofde verbondenheid’ zou zijn tussen Talpa Radio en Mediahuis.

Beide bedrijven verkopen advertenties via One Media Sales. Volgens KINK opereren ze zo als één radiobedrijf die meer frequenties heeft dan de toegestane drie. Volgens de rechter is dat niet zo. Eerder concludeerden het ministerie van het Commissariaat voor de Media al hetzelfde.

KINK zorgde er juist via juridische procedures voor dat de FM-frequenties eerder geveild werden dan eigenlijk de bedoeling was. Vervolgens wisten ze zelf geen FM-frequentie te machtigen.

KINK-directeur Jan Hoogesteijn wil tegenover ANP niet inhoudelijk reageren. “We bestuderen het vonnis en besluiten binnen de gestelde termijn of we in hoger beroep gaan”, zegt hij. KINK kan binnen zes weken beroep aantekenen.

