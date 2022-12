Radio 538 is vanochtend gestart met de derde editie van goededoelenactie ‘Missie 538’. Tot en met vrijdagmiddag voert het radiostation 24 uur per dag lang actie voor een goed doel. Dit jaar gaat al het geld dat wordt ingezameld naar het Prinses Maxima Centrum, het centrum voor kinderoncologie in Utrecht.

Luisteraars kunnen geld doneren, tegen betaling een plaat aanvragen, zelf in actie komen of bieden op een veilingitem. In de uitzendingen, vanuit de omgebouwde radiostudio in Hilversum, doet Radio 538 verslag van de acties en komen bn’ers langs om hun bijdrage te leveren. Ook zijn er de hele dag door live-optredens.

Vanwege ‘Missie 538’ is de programmering deze week aangepast. Zo zijn Coen & Sander voor de gelegenheid weer dagelijks te horen. Niet in de middag, maar tussen 12:00 en 14:00 uur. Ook maakt Radio 538 voor het eerst in een jaar tijd weer de hele dag live radio vanwege de actie. Jordi Warners, Danny Blom en Julia Reyendam presenteren die uren.

Eerdere edities

In 2020 werd ‘Missie 538’ voor het eerst georganiseerd. Toen werd er €1.116.035,- opgehaald voor de Voedselbank.

Vorig jaar werd de actie voor het eerst recht tegenover 3FM Serious Request geplaatst en werd de opzet aangepast. In plaats van één centraal doel kwam Radio 538 in actie voor twaalf verschillende doelen. De actie werd toen geplaagd door dj’s die afwezig waren. Wietze de Jager, Ivo van Breukelen en Sander Lantinga konden er om verschillende reden niet bij zijn.

Dit jaar heeft Radio 538 er weer voor gekozen om één doel centraal te stellen. Alle dj’s doen mee aan de actie.

