KINK heeft er vanaf komend weekend een nieuwe dj bij: Larissa Postma is voortaan op zondagavond van 21:00 tot 0:00 uur te horen. Sinds het vertrek van Tim op het Broek in het najaar van 2024 werden deze uren non-stop ingevuld. Nu heeft het radiostation dus een nieuwe invulling gevonden door het aantrekken van Larissa.

Larissa was eerder te horen op Den Haag FM en deed mee aan NPO Campus, het opleidingstraject voor radiotalent bij de NPO. Ze gaat nu dus niet op één van de NPO-zenders aan de slag, maar bij KINK.

Liefde voor muziek

“The next level in mijn radiocarrière — een nieuwe stap, en eentje waar ik zó ontzettend blij mee ben. Dit is een plek die vanaf moment 1 gelijk goed aanvoelt en waar ik de liefde voor muziek mag delen zoals ik dat het liefste doe: lekker hard, en met ruimte voor het verhaal, de artiest en het nummer”, schrijft ze op Instagram.

Naast Larissa komt ook Diane Kok het dj-team van KINK versterken. Ze zal tijdelijk in de nacht van woensdag op donderdag te horen zijn tussen 0:00 en 2:00 uur, maar gaat vooral aan de slag als invaller bij het radiostation.

