Radio 10 blijft voor de derde week achtereenvolgens stevig aan kop als marktleider. De zender, waar tot kerstavond de ‘Top 4000’ te horen was, krijgt er zelfs flink marktaandeel bij: +1,8 procentpunt. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 51, die vanwege de Kerstdagen twee dagen later zijn gepubliceerd dan normaal. Door een storing werden de cijfers ook niet om 14:00 uur, maar pas uren later online gezet door NMO.

Halverwege de meting van week 51 startte NPO 3FM met Serious Request. Het marktaandeel van de jongerenzender klimt relatief sterk: van 2,1 procent naar 4,5 procent. De actie leverde uiteindelijk 11.513.485 euro op.

Radio 2 naar plek 4

NPO Radio 2 zakt naar plek 4 in de lijst van best beluisterde radiostations. De zender levert 1,2 procentpunt marktaandeel in en noteert een aandeel van 10,4 procent. Sky Radio haalt Radio 2 in, dankzij de kerstmuziek die het station afgelopen week non-stop uitzond. De non-stop muziekzender komt uit op een marktaandeel van 10,5 procent.

Qmusic speelde ‘Het Verboden Woord’, waarbij dj’s het woord Eigenlijk niet mochten zeggen. De actie zorgt voor een bescheiden stijging van het marktaandeel: Q krijgt er 0,9 procentpunt bij en komt uit op 10,9 procent.