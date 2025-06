KINK zendt morgen een lijst uit van 100 nummers met een gitaarriff. Luisteraars konden de afgelopen tijd stemmen op de beste gitaarriff. ‘Master of Puppets’ van Metallica staat op 1. Het nummer werd uitgebracht in 1986 en heeft door de Netflix-serie ‘Stranger Things’ een hele nieuwe generatie gitaarliefhebbers weten te bereiken.

De lijst begint morgen om 08:30 uur. De presentatie is de hele dag in handen van Eric Corton, die zich als gitarist en muziekliefhebber vastbijt in de verhalen achter de riffs. “Er zijn lijstjes, en er zijn lijstjes die je voelt in je onderbuik zodra de eerste noot klinkt. Deze top 100 is puur kippenvel in akkoorden”, aldus de dj.

De top 10

Metallica – Master of Puppets The White Stripes – Seven Nation Army Deep Purple – Smoke On The Water Nirvana – Smells Like Teen Spirit Queens Of The Stone Age – No One Knows Led Zeppelin – Whole Lotta Love AC/DC – Thunderstruck Blur – Song 2 Muse – Plug In Baby Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine

Na de lijst gaat het gitaarfeest door in het programma ‘Vrijdag CorVee’, waarin Eric Corton en Michiel Veenstra samen te horen zijn. Daarin vertellen ondermeer Torre Florim (De Staat) en Ruben Block (Triggerfinger) over hun persoonlijke favoriete riffs.

Foto: KINK