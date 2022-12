Op SLAM! is vanaf morgenochtend tot in het nieuwe jaar ‘Housuh in de Pauzuh XL’ te horen. Het mixprogramma is normale op werkdagen tijdens de lunch te horen, maar nu dus twee weken lang 24 uur per dag. De normale programma’s van SLAM! vervallen daardoor tot zondagochtend 1 januari.

Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp, zegt over de twee themaweken: “We zien aan de luistercijfers hoe populair het programma is; de cijfers blijven stijgen. Het is een programma met de juiste energie, en daarom het perfecte moment in de laatste twee weken van het jaar een XL editie te doen.”

Over de muziek die te horen is schrijft SLAM!: “Van r&b uit de 90’s tot danceklappers uit de zero’s en van Hip Hop uit de jaren ’10 tot aan de lekkerste house tracks van nu.” Hoe dat past binnen de kavelvoorwaarden van het radiostation is onduidelijk. Van alle muziek die SLAM! overdag draait mag slechts 7,5 procent in de hitlijsten staan of hebben gestaan.