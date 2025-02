In de afgelopen maand is er nog een miljoen euro extra opgehaald door 3FM Serious Request. Presentator Henry Schut verraste Glazen Huis-dj’s Wijnand Speelman en Barend van Deelen vanochtend met een cheque: daar stond op dat er tot nu toe 12.563.709 euro is opgehaald voor kinderen met een metabole ziekte. Op kerstavond was de eindstand 11.513.485 euro.

Henry Schut was te gast bij Wijnand & Jamie in de Ochtend op 3FM om dj’s Barend van Deelen en Wijnand Speelman voor te bereiden op hun presentatie van NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Tijdens 3FM Serious Request sloten de dj’s met NPO Radio 1-collega’s Hugo Borst en Henry Schut een deal dat ze het programma mochten presenteren als ze 30.000 euro op zouden halen. Dat lukte, waardoor een langgekoesterde droom op zondag 9 februari werkelijkheid wordt. In ruil mag Schut binnenkort bij 3FM presenteren.



Jan-Matthijs van Eendenburg, aanvoerder van Metakids: “Samen met de opbrengst van 3FM Serious Request betekent dit een vliegende start richting de behandeling van álle kinderen met een metabole ziekte. Onderzoek, blijvende financiering en aandacht zijn daarbij cruciaal. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen zichtbaar blijven en een mooie toekomst krijgen.

Foto: 3FM