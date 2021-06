Arrow Classic Rock weer landelijk in de ether via DAB+

Arrow Classic Rock is weer landelijk te beluisteren via DAB+. Het radiostation, dat inmiddels 25 jaar bestaat, is sinds vrijdag te horen op een zo goed als landelijk DAB+-kavel. Alleen in een klein deel van Zeeland en op twee Waddeneilanden is de zender nog niet te horen, maar ook daar wordt aan gewerkt.

Bij het grote publiek is Arrow Classic Rock vooral bekend omdat het een aantal jaren een landelijke FM-frequentie had. In 2007 nam het de frequenties van CAZ! over van SBS; nog geen twee jaar later moest het zijn frequenties inleveren omdat het de rekeningen niet meer kon betalen. Niet veel later ging Arrow failliet, waarna een doorstart volgde. Een terugkeer in de analoge ether kwam er niet, wel op DAB+.

In 2017 verdween het radiostation echter weer van DAB+ om begin dit jaar terug te keren in een heel van Nederland. Nu is de de DAB+-dekking dus weer zo goed als landelijk.

Het radiostation zendt bijna de hele dag nonstop rockklassiekers vanaf de jaren ’70 uit. Daarnaast zijn er een non-stop bluesprogramma op woensdagavond en op vrijdagmiddag is het enige gepresenteerde programma te horen: Arrow Classic Rock Café.