Arrow Classic Rock is sinds afgelopen dinsdag weer in een groot deel van Nederland te beluisteren via DAB+. De rockzender is in Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland te ontvangen op kanaal 6B. In Noord-Brabant en Limburg gaat het om kanaal 7A. In de Randstad, Zeeland, Friesland en de Waddeneilanden is de rockzender (nog) niet te ontvangen via de digitale radio.

Voor Arrow Classic Rock betekent het een comeback op DAB+; in 2017 verdween het station uit de digitale ether. Het rockstation werd destijds doorgegeven door BNR Nieuwsradio, dat daarmee aan de inmiddels vervallen verplichting voldeed om ook een tweede zender door te geven via de digitale radio.