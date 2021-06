Lindo Duvall maakt geen onderdeel meer uit van de nieuwe programmering van Radio Veronica. Sinds begin dit jaar was hij al te horen op zusterzender Radio 538. Verder begint de nieuwe zenderbaas van Radio Veronica, Rob Stenders, volgende week met zijn programma ‘Platenbonanza’, het programma dat hij ook voor NPO Radio 2 maakte.

Het muziekbeleid van de zender gaat op de schop. Volgens Stenders wordt de muziekdatabase stevig uitgebreid. “WE. LOVE. MUSIC. Het is misschien een beetje een hol begrip, want wie houdt er nou niet van muziek?! Toch zijn er veel mensen voor wie muziek in alle opzichten meer betekent dan een achtergrondbehangetje. Voor wie muziek een vast belangrijk ritueel is in het dagelijks leven. Zo’n geschiedenis heeft Veronica ook. Die liefde voor muziek is dus wederzijds. Veronica wordt een vrijplaats voor de mensen met dat speciale muziekgevoel.”

Vernieuwde programmering

De werkdag begint met de ‘Veronica Inside Ochtendshow’ met Wilfred Genee, Rick Romijn, Niels van Baarlen en Florentien van der Meulen. Ook de ‘Veronica Middagshow’ met Tim Klijn, Celine Huijsmans en Henk Blok blijft op het vertrouwde tijdslot. Martijn Muijs verhuist van de avond naar de dag en Marisa Heutink van het weekend naar de doordeweekse avond. Nieuw in de programmering zijn Sander Schrik, Fred Siebelink, Ed Struijlaart, Danny Vera, Ronald Giphart, Femke van der Veen, Jordi Mulderij, Arjan Snijders en Bas van Teylingen.

De programmering

06:30 – 07:00 De Warming-up (Rick Romijn, Niels van Baarlen)

07:00 – 10:00 De Veronica Inside Ochtendshow (Wilfred Genee, Rick Romijn, Niels van Baarlen, Florentien van der Meulen)

10:00 – 12:00 Ruyer’s Goud van Oud (Dennis Ruyer)

12:00 – 14:00 De Piepshow (Martijn Muijs)

14:00 – 16:00 De Bonanza (Rob Stenders, Caroline Brouwer)

16:00 – 19:00 De Veronica Middagshow (Tim Klijn, Celine Huijsmans, Henk Blok)

19:00 – 22:00 Studio Marisa (Marisa Heutink)

22:00 – 00:00 Sander Schrik (Sander Schrik)

Vrijdagavond

19:00 – 22:00 One Night Stenders (Rob Stenders, Fred Siebelink)

22:00 – 00:00 Studio Marisa (Marisa Heutink)

Zaterdag

09:00 – 12:00 Ed Struijlaart (Ed Struijlaart)

12:00 – 14:00 Phil Collins Zegt Sorry (Ronald Giphart)

14:00 – 16:00 De Weekend Bonanza (Femke van der Veen)

16:00 – 18:00 Dossier Verschuuren (Maurice Verschuuren)

18:00 – 21:00 Jordi Mulderij (Jordi Mulderij)

21:00 – 00:00 De Top 1000 Allertijden Allertijden (Arjan Snijders)

Zondag

10:00 – 12:00 Vera’s Vintage Vibes (Danny Vera)

12:00 – 14:00 Phil Collins Zegt Sorry (Ronald Giphart)

14:00 – 16:00 De Weekend Bonanza (Femke van der Veen)

16:00 – 18:00 Dossier Verschuuren (Maurice Verschuuren)

18:00 – 21:00 Jordi Mulderij (Jordi Mulderij)

21:00 – 00:00 Ik Vraag Dit Voor Een Vriend (Bas van Teylingen)