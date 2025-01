Radio Noordzee keert na decennia weer terug. Tenminste, de nationale variant en alleen via de digitale radio, via DAB+. Talpa Network werkt namelijk aan Radio Noordzee Nationaal, waarop uitsluitend Nederlandstalige muziek te horen zal zijn. Dat maakte het mediabedrijf gisteren bekend op het ‘Samen Bereik Je Meer’-event, waar in totaal zo’n 400 adverteerders en andere belangstellenden waren uitgenodigd.

“Als je kijkt naar afgelopen jaren dan heeft Nederlandse popmuziek echt een vlucht genomen. Kijk maar naar het succes van Suzan & Freek, Yves Berendse en Roxy Dekker in de hitlijsten én op social media”, zei Dave Minneboo, radiodirecteur bij Talpa Network, gisteren. “We willen dit populaire genre van eigen bodem een podium bieden en brengen daarom Radio Noordzee Nationaal terug.”

Radio Noordzee Internationaal was een zeezender die uitzond in de jaren zeventig. Later ontleende Noordzee FM de naam aan de voormalige zeezender. Noordzee FM was actief van 1992 en 2005, toen het overging in Qmusic.